Το απόλυτο σοκ προκαλεί η συνομιλία μιας ισραηλινής μητέρας με την κόρη της, τη στιγμή που το παιδί βρίσκεται μέσα στο καταφύγιο προστατεύοντας και τον αδελφό της.

Η μητέρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να ηρεμήσει το παιδί, που ωστόσο έχει δει με τα αθώα παιδικά του μάτια λίγα λεπτά νωρίτερα τους τρομοκρατές να σκοτώνουν τον πατέρα του και τη φίλη του.

Η γυναίκα προσπαθεί να εμψυχώσει το παιδί, το οποίο αναρωτιέται πότε θα επιστρέψει οι τρομοκράτες για εκείνη. Ζητά από τη μικρή να αποκτήσει πρόσβαση σε νερό, ωστόσο το παιδί αρνείται επειδή έτσι θα είναι αναγκασμένο να δει το πτώμα του πατέρα του.

«Πίστευα ότι δεν θα ξαναδώ κανέναν», είπε το κορίτσι μιλώντας στο κανάλι 12 της ισραηλινής τηλεόρασης.

HORRIFYING: Listen to 10-year-old Daria who witnessed her father being murdered in front of her eyes. The world must know what Hamas did>> pic.twitter.com/jKxZSZUd0D

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 10, 2023