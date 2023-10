Το φεστιβάλ Supernova ήταν στόχος της επίθεση της Χαμάς το πρωί του Σαββάτου 7/10.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ της διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής με μεγάλη επιδραστικότητα και προβολή κάτι που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επιλογή του ως στόχος της οργάνωσης.

Το φεστιβάλ διοργανώνονταν φέτος στις 6 και 7 Οκτωβρίου με περισσότερους από 3.500 παρευρισκόμενους και djs από όλο τον κόσμο. Τόπος διοργάνωσης μια μεγάλη έκταση κοντά στο Kibbutz Re’im, χιλιόμετρα από το τείχος που χωρίζει τη Γάζα από το βόρειο Ισραήλ.

Το μουσικό αυτό event φιλοξενούσε μερικούς από τους σημαντικότερους μουσικούς παραγωγούς της psytrance, ένα είδος χορευτικής trance μουσικής και μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές ηλεκτρονικής μουσικής στο Ισραήλ, από χώρες όπως η Βραζιλία, το Μεξικό, η Ισπανία, ως και η Ιαπωνία, με διάσημους performers όπως οι Aladin, Artifex, Astral Projection, Flare Jackalon, Jumpstreet, Kido, LIbra, Man With No Name, Noface, Protanica, Rocky Tilbor, Shove, Spectra Sonics, Swarup και Wegha.

Το φεστιβάλ, αποτελεί την ισραηλινή έκδοση του Paralello Universo, του πιο διάσημου φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στη Βραζιλία, το οποίο διοργανώνεται εδώ και 23 χρόνια στην παραλία της Μπάχια, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο περισσότερους από 20.000 συμμετέχοντες σε ένα εννιαήμερο ξέφρενο πάρτυ.

Στην ισραηλινή έκδοσή του, ονομάζεται Supernova Sukkot Gathering, «δανειζόμενο» το όνομα της διοργάνωσης (Tribe of Nova, η Φυλή του Νόβα) με το όνομα της εβραϊκής γιορτής με την οποία συμπίπτει χρονικά.

Warning: Video contains footage taken as an attack unfolded, including moments before someone is shot.

Israel’s Supernova festival descended into chaos after Hamas gunmen stormed the desert event, killing hundreds of partygoers and kidnapping others 👉 https://t.co/tRN7JlnvXo pic.twitter.com/0h1O1oD7Qq

— Sky News (@SkyNews) October 10, 2023