Ένα βίντεο που αποτυπώνει την ολοκληρωτική καταστροφή σε κάθε σημείο της Γάζας από τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς δημοσιοποίησε το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

Σε αυτό μιλά ο συνεργάτης του Συμβουλίου, Γιουσέφ Χάμας, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Ριμάλ, στο κέντρο της Γάζας. Όπως ο ίδιος περιγράφει αυτή η συνοικία θεωρείτο όλα τα χρόνια ασφαλής από τους βομβαρδισμούς.

«Αυτό είναι το μέρος, όπου οι κάτοικοι της Γάζας συνήθιζαν να έρχονται από το βόρειο και ανατολικό τμήμα αναζητώντας ασφάλεια. Αυτή είναι η πόλη της Γάζας. Αυτό είναι το κέντρο της Γάζας που ο κόσμος θεωρούσε ασφαλές. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα. Καταστροφή παντού», αναφέρει ο ίδιος και διερωτάται: «Πού μπορεί να πάει ο κόσμος; Πού πρέπει να πάμε;»

My NRC colleague in Gaza, Yousef, was able to exit the besieged enclave for the first time in his life last December when he visited our Oslo office. Now his eyewitness reports tell us how it is to live through the worst bombardment ever of densely populated Gaza: https://t.co/QXjvC6RNV0

