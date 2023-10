Τη στιγμή που οι τρομοκράτες της Χαμάς προσγειώνονταν με τα ανεμόπτερα στον χώρο του αντιπολεμικού φεστιβάλ κατέγραψε με το κινητό του ένας από τους συμμετέχοντες.

Όπως είναι φανερό κανείς δεν φαντάζεται πως ο χειριστής του ανεμόπτερου είναι μέλος της Χαμάς, έχει ξεκινήσει από τη Γάζα και οπλισμένος θα σπείρει σε λίγα λεπτά τον θάνατο στο έδαφος του Ισραήλ.

Video of the first Al Qassam Elite Forces operative from Gaza landing by glider aircraft in southern Israel near to an Israeli party in the forest.https://t.co/IGZq7s35eU pic.twitter.com/fLJvpVLrwZ

