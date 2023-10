Το Ισραήλ δεν συμπεριφέρεται “ως κράτος” στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέες επιδρομές σήμερα σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Οι δυσανάλογες και αδίστακτες επιθέσεις στη Γάζα θα μπορούσαν να φέρουν το Ισραήλ σε μια απροσδόκητη και ανεπιθύμητη θέση στα μάτια της παγκόσμιας κοινής γνώμης», είπε ο Ερντογάν την Τετάρτη στη συνεδρίαση της ομάδας του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK) στην πρωτεύουσα Άγκυρα.

“Το Ισραήλ δεν πρέπει να ξεχνά πως, αν συμπεριφέρεται ως οργάνωση μάλλον παρά ως κράτος, θα καταλήξει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια”, δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους, καταγγέλλοντας τις “επονείδιστες μεθόδους” του ισραηλινού στρατού.

Erdogan: We are against the killing of civilians in Israel. But we also oppose the massacre of defenceless innocents in Gaza by bombardments

Israel should act like a state, not like an organisation, otherwise it will diminish its international standing

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 11, 2023