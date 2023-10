Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Ψηφιακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τιερί Μπρετόν, προειδοποίησε τον Έλον Μασκ για παραπληροφόρηση που διαδόθηκε στην πλατφόρμα μηνυμάτων X μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το BBC, o επίτροπος της Ε.Ε, Τιερί Μπρετόν κατηγόρησε τον Έλον Μασκ, για «παράνομο περιεχόμενο και παραπληροφόρηση» εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του εν μέσω της σύγκρουσης Ισραήλ-Παλαιστινίων.

Οι Βρυξέλλες απηύθυναν προειδοποίηση στον Έλον Μασκ για την παραπληροφόρηση σχετικά με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Η επιστολή έφτασε στο γραφείο του Μασκ καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι αυστηρότατοι νόμοι που ρυθμίζουν το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παρατηρούνται στην ΕΕ στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Εάν ο ιδιοκτήτης του «X» δεν συμμορφωθεί, θα αντιμετωπίσει πρόστιμο ύψους 6% των εσόδων του από την πλατφόρμα ή πλήρη αποκλεισμό από την ΕΕ.

Ο Τιερί Μπρετόν έστειλε επιστολή στον Μασκ για να τον παροτρύνει να απαντήσει «άμεσα, πλήρως και με ακρίβεια» στο αίτημα να επικοινωνήσει με την Europol και τις «σχετικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» εντός των επόμενων 24 ωρών.

Υπενθύμισε επίσης στον πάμπλουτο επιχειρηματία ότι το «Χ» πρέπει να έχει «αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια και τον δημόσιο διάλογο που απορρέουν από την παραπληροφόρηση».

Ο Τιερί Μπρετόν ανέφερε: «Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποίησε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, έχουμε ενδείξεις ότι η πλατφόρμα σας χρησιμοποιείται για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και παραπληροφόρησης στην ΕΕ».

«Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και οι ΜΚΟ αναφέρουν ευρέως περιπτώσεις πλαστών και παραποιημένων εικόνων και γεγονότων που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα σας στην ΕΕ, όπως επαναχρησιμοποιημένες παλιές εικόνες άσχετων ένοπλων συγκρούσεων ή στρατιωτικό υλικό που στην πραγματικότητα προέρχεται από βιντεοπαιχνίδια. Αυτό φαίνεται να είναι προδήλως ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες», δήλωσε.

Ο Μασκ πέρασε στην αντεπίθεση απαντώντας στον Μπρετόν: «Παρακαλώ απαριθμήστε τις παραβιάσεις στις οποίες αναφέρεστε στο Χ, ώστε να τις δει το κοινό».

Από την πλευρά του, ο Μπρετόν του έστειλε το ακόλουθο μήνυμα: «Στο χέρι σας είναι να αποδείξετε ότι τηρείτε τον λόγο σας».

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.

Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54

