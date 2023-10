Πληροφορίες για drones που έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο του Ισραήλ ανάγκασαν τις Αρχές να σημάνουν συναγερμό.

🚨A report was recieved regarding a suspected infiltration from Lebanon into Israeli airspace. — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

Τα social media του ισραηλινού στρατού δεν αναφέρουν εάν όντως πρόκειται για επίθεση ή απλά για λανθασμένες πληροφορίες. Οι κάτοικοι ωστόσο διατάχθηκαν να μπουν στα καταφύγια

התקבל דיווח על חשש לחדירה במרחב האווירי מלבנון לשטח ישראל, פרטים נוספים בהמשך. — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 11, 2023

Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και η ακτή Καρμέλ στα βόρεια της χώρας

הופעלה התרעה במרחב חוף הכרמל. הפרטים בבדיקה. — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 11, 2023

Η ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth μετέδωσε στις 18:40 πως η Χαμάς αναφέρει ότι εξαπέλυσε επίθεση κατά της Χάιφα. Συναγερμός έχει σημάνει επίσης στις περιοχές Αφουλα και Κιργιάτ

חמאס טוען: ירינו לכיוון חיפה; אזעקות גם בעפולה ובקריות — ynet עדכוני (@ynetalerts) October 11, 2023

Τα τελευταία λεπτά ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν πως μάλλον επρόκειτο για κομμάτι του ψυχολογικού πολέμου παρά για πραγματική επίθεση

No injuries reported so far in suspected Hezbollah drone assault; possible psychological warfare operation to scare Israelis (via @N12News). Waiting for more details from IDF. https://t.co/aGUlU9HIBu — Israel Radar (@IsraelRadar_com) October 11, 2023

Ωστόσο παρά τη μερική λήξη συναγερμού ισραηλινά ΜΜΕ όπως το N12 News μεταδίδουν πως περισσότεροι από 1,5 εκατομμυριο Ισραηλινοί βρίσκονται ήδη στα καταφύγια

Over 1.5 millions Israelis in bomb shelters in the north; some explosions reported in region; no confirmation of any Hezbollah terrorists on gliders landing in Israeli territory (via @N12News) — Israel Radar (@IsraelRadar_com) October 11, 2023

Στις 19:00 έφτασαν στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πληροφορίες για εισβολή τρομοκρατών στη βόρεια περιοχή Μα’αλτ

התראת חדירת מחבלים במעלות — יוסי יהושוע – Yossi Yehoshua (@YehoshuaYosi) October 11, 2023

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις