Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι μετέβη στο Ισραήλ για να δείξει την αλληλεγγύη του προς τον ισραηλινό λαό.

Ενώ επισκεπτόταν την πόλη Ofakim στο νότιο Ισραήλ, οι σειρήνες χτύπησαν προειδοποιώντας για επικείμενη ρίψη πυραύλων της Χαμάς. Στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, το κράτος του Ισραήλ, δημοσίευσε ένα βίντεο, που δείχνει τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Τζέιμς Κλέβερλι, να τρέχει να καλυφθεί σε ένα παραπλήσιο κτήριο.

Watch: while UK FM @JamesCleverly visits Ofakim in southern Israel, a siren goes off warning of incoming Hamas rocket fire.

This is the reality Israelis live with every day. pic.twitter.com/QF4C4tReqL

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 11, 2023