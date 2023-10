Με το βλέμμα στραμμένο στον νότιο Λίβανο και τα προκεχωρημένα φυλάκια της Χεζμπολάχ θα βρίσκεται όλη τη νύχτα ο ισραηλινός στρατός καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες πως η υποστηριζόμενη από το Ιράν και τη Συρία σιιτική οργάνωση θα ανοίξει και δεύτερο μέτωπο.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης έφτασαν απανωτές πληροφορίες στο Ισράηλ για εισβολή ενόπλων της Χεζμπολάχ με ανεμόπτερα – κατά το πρότυπο της επίθεσης από τη Γάζα – αλλά και ταυτόχρονη παραβίαση του εναερίου χώρου με drones.

Περισσότεροι από 1,5 εκατ. Ισραηλινοί διατάχθηκαν να μπουν στα καταφύγια, ενώ άμεσα απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και άλλα εναέρια μέσα αναζητώντας πιθανούς εισβολείς από αέρος.

🚨A report was recieved regarding a suspected infiltration from Lebanon into Israeli airspace.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023