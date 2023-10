Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με εκατοντάδες άμαχους νεκρούς και τραυματίες, καθώς το Ισραήλ «διεξάγει μεγάλης κλίμακας πλήγμα» σε στόχους της Χαμάς στη Γάζα, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίς την Πέμπτη.

Παράλληλα μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη Γάζα όπου όλες οι υποδομές έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από το Ισραήλ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται συνομιλίες των ΗΠΑ, Ισραήλ, ΟΗΕ και Αιγύπτου για τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων στη Λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα όπως έγινε γνωστό η Αίγυπτος συναινεί στηνπαροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω των συνόρων της με τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά απορρίπτει οποιαδήποτε κίνηση για τη δημιουργία ασφαλών διαδρόμων για τους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τον θύλακα.

Εν τω μεταξύ, αύριο αναμένεται να συνεδριάσει για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Νωρίτερα την Τετάρτη, στο Ισραήλ ανακοινώθηκε ο σχηματισμός κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης και η συγκρότηση του «πολεμικού υπουργικού συμβουλίου».

Επιπλέον ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε ένα δραματικό, έκτακτο διάγγελμα. «Αφήνουμε κάθε άλλη σκέψη στην άκρη… Η μοίρα της χώρας μας κρέμεται από μια κλωστή» δήλωσε, ανακοινώνοντας την κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης.

Έχοντας δίπλα του τον αρχηγό του κεντρώου κόμματος της αντιπολίτευσης Μπένι Γκαντζ, ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι η νεοσυσταθείσα κυβέρνηση θα συντρίψει τη Χαμάς, τους μαχητές της οποίας αποκάλεσε «άγρια ζώα» και «βάρβαρους» ενώ υπογράμμισε ότι κάθε μέλος της Χαμάς πρέπει ήδη να θεωρεί τον εαυτό του νεκρό. «Πολεμούμε έναν σκληρό εχθρό, έναν εχθρό που είναι χειρότερος από το ISIS», είπε, προσθέτοντας «και θα τον συντρίψουμε και θα τον εξαλείψουμε, όπως ο κόσμος συνέτριψε και εξάλειψε το ISIS».

«Ο λαός του Ισραήλ είναι ενωμένος και σήμερα η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι ενωμένη», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Μπένι Γκαντς είπε πως η συμμετοχή του σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας στέλνει μήνυμα στους εχθρούς του Ισραήλ. «Αυτήν την ώρα, είμαστε όλοι στρατιώτες του Ισραήλ», διεμήνυσε. «Υπάρχει η ώρα της ειρήνης και η ώρα του πολέμου. Τώρα είναι η ώρα για πόλεμο!», τόνισε.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel, θα συγκροτηθεί ένα ολιγομελές πολεμικό συμβούλιο για να διευθύνει τον πόλεμο με τη Χαμάς, όπως είχε ζητήσει ο Γκαντς. Σε αυτό το συμβούλιο θα συμμετέχουν μόνο ο Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκαλάντ και ο Μπένι Γκαντς.

Μια θέση στο πολεμικό συμβούλιο έμεινε ανοιχτή για τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος όμως αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης αν δεν αποχωρήσουν από τον νυν κυβερνητικό συνασπισμό τα ακροδεξιά κόμματα.

