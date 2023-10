Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι απελευθέρωσε τρεις ομήρους: μια γυναίκα και τα δύο παιδιά της την ώρα που ο πόλεμος με το Ισραήλ κλιμακώνεται. «Απελευθερώθηκαν μια ισραηλινή έποικος και τα δύο παιδιά της, που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων», αναφέρει ανακοίνωση της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπογραμμίζει ότι ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την πληροφορία.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε από το παλαιστινιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al Aqsa, διακρίνονται μια γυναίκα και δύο παιδιά να συνοδεύονται από τρεις μαχητές της Χαμάς σε μια περιφραγμένη περιοχή, κατά τη διάρκεια της ημέρας.

