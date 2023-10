Τουλάχιστον 150 άνθρωποι πιστεύεται ότι αιχμαλωτίστηκαν όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την αιφνιδιαστική επίθεση στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε το Ισραήλ. Η Χαμάς ανέφερε ότι τους έχει κρύψει σε «ασφαλή μέρη και σήραγγες» εντός της Γάζας και απείλησε ότι θα σκοτώσει τους ομήρους εάν το Ισραήλ βομβαρδίσει σπίτια πολιτών χωρίς προειδοποίηση.

Αυτές είναι οι ιστορίες ανθρώπων που επιβεβαιώθηκαν από το BBC ή αναφέρθηκαν αξιόπιστα από το Ισραήλ ότι είναι όμηροι από τη Χαμάς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 12 παιδιά και τουλάχιστον πέντε άτομα άνω των 60 ετών.

Ο Dror Or, η σύζυγός του Yonat, ο γιος του Noam και η κόρη του Alma εθεάθησαν από έναν γείτονα να σύρονται έξω από το σπίτι τους στο κιμπούτς Be’eri, σύμφωνα με τον ανιψιό τους Emmanuel Besorai. Από τότε δεν υπήρξε καμία επαφή, είπε. Ο Νόαμ είναι 15 ετών και η Άλμα 13 ετών.

Η Ditza Heiman, 84 ετών, εθεάθη από έναν γείτονα στο κιμπούτς Nir Oz να απομακρύνεται από ενόπλους της Χαμάς, δήλωσε η ανιψιά της. Πρώην κοινωνική λειτουργός, είναι η χήρα του Zvi Shdaimah, ο οποίος πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Kindertransport, την οργανωμένη διάσωση παιδιών από τις ελεγχόμενες από τους Ναζί περιοχές κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Jordan Roman-Gat, μια 36χρονη γερμανοϊσραηλινή πολίτης, απήχθη μαζί με τον σύζυγό της και το μικρό της παιδί από τη Χαμάς από το Be’eri, ένα κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ. Η ίδια, ο σύζυγός της Alon και ο τρίχρονος Gefen διέφυγαν όταν το αυτοκίνητο σταμάτησε για λίγο, αλλά η Jordan χωρίστηκε από τους υπόλοιπους, δήλωσαν συγγενείς στο CNN, προσθέτοντας ότι φοβούνται ότι μπορεί να την έχουν ξαναπιάσει.

Η 85χρονη Yaffa Adar απήχθη από ένα κιμπούτς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Η εγγονή της Adva βρήκε ένα βίντεο που την έδειχνε να μεταφέρεται στη Γάζα, περιτριγυρισμένη από τέσσερις ένοπλους άνδρες.

Ο Hersh Goldberg-Polin, 23 ετών, από την Καλιφόρνια, εθεάθη να φορτώνεται σε φορτηγό από μαχητές της Χαμάς, δήλωσε η οικογένειά του στους Los Angeles Times. Ήταν βαριά τραυματισμένος και αναίσθητος, είπαν οι μάρτυρες, και η τελευταία γνωστή θέση του τηλεφώνου του τον έδειχνε στα σύνορα με τη Γάζα.

Η Shiri, ο Yarden, ο Ariel και ο Kfir Bibas πιστεύεται ότι απήχθησαν από το κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ όπου ζούσαν και όπου Shiri ήταν νηπιαγωγός. Η Shiri απεικονίζεται να κρατά τον Ariel, ηλικίας 3 ετών, και τον 9 μηνών Kfir, περικυκλωμένη από μαχητές της Χαμάς.

Ο Yossi και η Margit Silberman, οι γονείς της Shiri, αγνοούνται επίσης και πιστεύεται ότι έχουν συλληφθεί.

This is Shiri Bibas and her children, Ariel (4) and Kfir (9 mos.) from Kibbutz Nir Oz.

They were kidnapped Saturday morning along with 100+ Israelis.

This is what terrorism looks like.

🙏Pray for their safety. Bring them home.🙏#terrorism #Israel_under_attack #IsraelAtWar pic.twitter.com/XjqHE5SZGM

— Israel Democracy HQ (@IldemocracyHQ) October 9, 2023