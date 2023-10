Το βίντεο δείχνει ένα νεαρό αγόρι με μαύρο μπλουζάκι να βρίσκεται προφανώς σε μια λίμνη αίματος στο έδαφος. Από πάνω του είναι μια κάμερα, με έναν άντρα να φωνάζει οδηγίες κοντά του. Δύο άντρες με κιπά, τα εβραϊκά καπάκια του κρανίου και άνδρες με πράσινες στρατιωτικές στολές παρόμοιες με τις στολές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) είναι συγκεντρωμένοι γύρω του.

Το κλιπ έχει προβληθεί περίπου 2 εκατομμύρια φορές στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter. Το κοινοποίησε ένας επαληθευμένος χρήστης με τη λεζάντα: «Βίντεο που δείχνει το Ισραήλ να προσπαθεί να δημιουργήσει πλαστά πλάνα θανάτων».

Στην πραγματικότητα, το κλιπ είναι ένα παρασκήνιο που γυρίστηκε από μια παλαιστινιακή ταινία μικρού μήκους, το Empty Place, η οποία επικεντρώνεται στο κενό που άφησαν οι Παλαιστίνιοι που διέφυγαν λόγω της ισραηλινής κατοχής. Φαίνεται ότι ξεκίνησε στο TikTok πριν βρει το δρόμο του προς το X – αλλά ενώ η αρχική ανάρτηση TikTok φαίνεται τώρα να μην είναι διαθέσιμη, στο X συνέχισε να κυκλοφορεί και να κερδίζει έλξη.

Ο χρήστης πίσω από την ανάρτηση X που προσέλκυσε 2 εκατομμύρια προβολές αργότερα αναγνώρισε ότι το κλιπ μπορεί να είχε χρησιμοποιηθεί εκτός περιεχομένου.

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα στον Guardian που επιχειρεί να εξηγήσει τον πόλεμο της προπαγάνδας μέσω Διαδικτύου

Screengrab from video that went viral on TikTok and X. Photograph: TikTok // The scene from Empty Place. Photograph: YouTube

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, από τότε που η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ το πρωί του Σαββάτου, η Χ έχει πλημμυρίσει από προπαγάνδα και παραπληροφόρηση που έχει αυξήσει τις εντάσεις σε όλο τον κόσμο. Η προπαγάνδα αναφέρεται στη σκόπιμη διάδοση ψευδών πληροφοριών, ενώ η παραπληροφόρηση είναι όταν κάποιος διαδίδει άθελά του ή πιστεύει ότι οι ψευδείς πληροφορίες είναι αληθείς.

Ένα άλλο βίντεο, που προέρχεται από το TikTok αλλά δεν είναι πλέον διαθέσιμο εκεί, συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια προβολές στο X, ισχυριζόμενοι ότι δείχνει υψηλού προφίλ Ισραηλινούς στρατηγούς που συνελήφθησαν από μαχητές της Χαμάς. Στην πραγματικότητα, το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά από το επίσημο κανάλι YouTube της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας του Αζερμπαϊτζάν την περασμένη εβδομάδα και δείχνει συλληφθέντες πρώην ηγέτες της αποσχισθείσας κυβέρνησης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Ένα επιμελημένο έγγραφο που υποδηλώνει ότι ο Τζο Μπάιντεν έδωσε βοήθεια 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ εμφανίστηκε στο X την περασμένη εβδομάδα και προβλήθηκε 400.000 φορές. Το πλαστό σημείωμα ήταν μια επεξεργασμένη έκδοση του υπομνήματος του προέδρου των ΗΠΑ τον Ιούλιο, όπου ανακοίνωσε 400 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια προς την Ουκρανία. Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε στο NBC ότι το έγγραφο ήταν πλαστό.

Η Ρωσία είναι μακροχρόνιος ένοχος για τη διάδοση παραπληροφόρησης στο X και φαίνεται να κεφαλαιοποιεί την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση. Τη Δευτέρα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, έγραψε στο Twitter: «Λοιπόν, φίλοι του ΝΑΤΟ, το καταλάβατε πραγματικά, έτσι δεν είναι; Τα όπλα που παραδόθηκαν στο ναζιστικό καθεστώς στην Ουκρανία χρησιμοποιούνται τώρα ενεργά εναντίον του Ισραήλ».

Ένα άλλο βίντεο, που προφανώς δείχνει τη Χαμάς να ευχαριστεί την Ουκρανία για την πώληση των όπλων που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει κατά του Ισραήλ, δημοσιεύτηκε από έναν λογαριασμό X που συνδέεται με τη ρωσική ομάδα μισθοφόρων Wagner. Έκτοτε έχει προβληθεί περισσότερες από 300.000 φορές και έχει ενισχυθεί από ακροδεξιούς λογαριασμούς από τις ΗΠΑ.

Τον Φεβρουάριο, ο γενικός επιθεωρητής του Πενταγώνου ανέφερε ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα στοιχεία για όπλα και βοήθεια προς την Ουκρανία να εκτρέπονται σε τρίτους, ενώ η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών αυτή την εβδομάδα κατηγόρησε τη Ρωσία ότι τοποθέτησε «τρόπαια» δυτικά όπλα που κατασχέθηκαν από πεδία μάχης στην Ουκρανία με τη Χαμάς για να υπονομεύσει. υποστήριξη για το Κίεβο.

Ο Έλιοτ Χίγκινς, ο ιδρυτής του ερευνητικού πρακτορείου Bellingcat, επισήμανε επίσης ένα ψεύτικο βίντεο που υποτίθεται ότι προέρχεται από το BBC, το οποίο ισχυριζόταν ότι περιείχε έρευνα Bellingcat που έδειχνε ότι η Ουκρανία έκανε λαθραία όπλα στη Χαμάς. Είπε ότι προωθείται από Ρώσους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για εκστρατεία παραπληροφόρησης της ρωσικής κυβέρνησης ή για προσπάθεια βάσης.

Στο επίκεντρο των αυξανόμενων ανησυχιών για ψευδείς ειδήσεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς βρίσκεται ο Έλον Μασκ, ο ιδιοκτήτης του οποίου αρνείται.

Από την εξαγορά και την αλλαγή επωνυμίας του Twitter το 2022, ο Μασκ διέλυσε το Συμβούλιο Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας της πλατφόρμας, το οποίο ήταν υπεύθυνο για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ελέγχου περιεχομένου και της ρητορικής μίσους και της παρενόχλησης. Η εταιρεία είπε ότι είχε σχέδια να αναδιοργανώσει αυτή την ομάδα, αλλά παραμένουν ασαφή.

Τον περασμένο χρόνο, ο Μασκ απέλυσε δύο επικεφαλής εμπιστοσύνης και ασφάλειας στο X και έχει εγκλωβιστεί σε μια δικαστική διαμάχη με τον συνεπικεφαλή του για διαταραχή απειλών στο X, του οποίου οι αρμοδιότητες περιελάμβαναν την παροχή συμβουλών στην ηγεσία σχετικά με το «όραμα και στρατηγική για τον έλεγχο περιεχομένου».

Η X εισήγαγε το Community Notes, ένα πρόγραμμα για εποπτεία μέσω πληθώρας που αναθέτει σε μεγάλο βαθμό τους χρήστες να διορθώνουν γεγονότα αντί για τους επόπτες περιεχομένου που απασχολούνται.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μασκ έχει επικριθεί για τη διάδοση αντισημιτικού περιεχομένου στην πλατφόρμα. Ενώ σε μια ανάρτησή του είπε ότι ήταν «υπέρ της ελευθερίας του λόγου, αλλά κατά του αντισημιτισμού κάθε είδους», ο διευθυντής της Ένωσης Anti-Defamation League, Τζόναθαν Γκρίνμπλατ, τον κατηγόρησε ότι «ενίσχυε» μηνύματα από νεοναζί. Το πρωτάθλημα, είπε ότι οι αντισημιτικές αναρτήσεις στο X αυξήθηκαν απότομα αφού ο Μασκ αγόρασε τον ιστότοπο, ωθώντας τον να τον απειλήσει με μήνυση.

Έχει επίσης ασχοληθεί ή δημοσιεύσει περιεχόμενο που στοχεύει τον Ουγγροαμερικανό επιχειρηματία και φιλάνθρωπο Τζορτζ Σόρος, ο οποίος υπήρξε τακτικός στόχος των θεωρητικών συνωμοσίας.

Την Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε επιστολή προς τον Μασκ προειδοποιώντας τον για υποτιθέμενη παραπληροφόρηση στο X σχετικά με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των ψεύτικων ειδήσεων και των «παλαιών εικόνων που έχουν επανασχεδιαστεί». Γίνεται κατανοητό ότι ο Χ συνεργάζεται με το αίτημα της ΕΕ για παροχή πληροφοριών, αλλά θα περάσει αρκετός καιρός έως ότου οι Βρυξέλλες προβούν σε περαιτέρω μέτρα.

Ο Pat de Brún, αναπληρωτής διευθυντής της Amnesty Tech, δήλωσε: «Εταιρείες πλατφόρμας κοινωνικών μέσων όπως η Meta και η κρίση και οι συγκρούσεις.

«Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι υπεύθυνες για τον εντοπισμό και την αποτελεσματική απόκριση στους κινδύνους και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης επιβλαβούς περιεχομένου – η ενίσχυση του οποίου μπορεί να οδηγήσει σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, πολύ συχνά, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας απέτυχαν να κάνουν βήμα μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντας τον πολλαπλασιασμό του μίσους και της παραπληροφόρησης».

Πηγή: Guardian

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις