Τα ΜΜΕ της Συρίας μεταδίδουν την πληροφορία ότι έλαβε χώρα «ισραηλινή επίθεση» σήμερα, που είχε στόχο τα αεροδρόμια της πρωτεύουσας της Συρίας, Δαμασκού και της βόρειας συριακής πόλης του Χαλεπίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συριακή αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις και οι ρουκέτες εξουδετερώθηκαν.

Αναφορές κάνουν λόγο για θρίλερ στον αέρα καθώς το αεροπλάνο του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών επέστρεψε στην Τεχεράνη λόγω των επιθέσεων στα αεροδρόμια της Συρίας.

Όπως μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης, το ιρανικό αεροπλάνο έκανε αναστροφή προς την Τεχεράνη μετά τις αεροπορικές επιδρομές στα διεθνή αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπίου.

Η συριακή κρατική τηλεόραση υποστηρίζει ότι οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν από το Ισραήλ.

#BREAKING: Report: A combined Israeli airstrikes on both Damascus International Airport and Aleppo International Airport. An attack aimed at the flight paths of the airports. Both were disabled.

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 12, 2023