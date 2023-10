Το λουτρό αίματος προκαλεί τρόμο στο Ισραήλ. Από την επίθεση της Χαμάς σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.200 Ισραηλινοί και αλλοδαποί ενώ από τα ισραηλινά αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους 1.417 Παλαιστίνιοι και άλλοι 6.268 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα, ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών στον αποκλεισμένο αυτό παλαιστινιακό θύλακα το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της περιοχής, έφτασε τους 1.417 νεκρούς. Ανάμεσά τους είναι 447 παιδιά και 248 γυναίκες. Επίσης, 6.268 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί εκεί.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και πολίτες άλλων χωρών. Σε 12 ανέρχονται οι Γάλλοι πολίτες που έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 17 εκ των οποίων 4 παιδιά. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο σήμερα για τέσσερα παιδιά μεταξύ των 17 Γάλλων πολιτών η τύχη των οποίων εξακολουθεί να αγνοείται μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, σύμφωνα με δύο συμμετέχοντες.

«O υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, μας ενημέρωσε για τις θηριωδίες που διέπραξε η Χαμάς εναντίον Ισραηλινών αμάχων», δήλωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά το πέρας της Υπουργικής Συνόδου Άμυνας στις Βρυξέλλες.

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ ενημερώθηκαν σήμερα το πρωί από τον Ισραηλινό ομόλογό τους, ο οποίος τους έδειξε ένα «σοκαριστικό» βίντεο με «φρικιαστικές» εικόνες από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινούς αμάχους το περασμένο Σάββατο. «Το βασικό μήνυμα από αυτό το βίντεο είναι ότι επιβεβαιώνεται η βαρβαρότητα των επιθέσεων και ο τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκαν αθώοι πολίτες, νέοι..», ανέφερε ο Γ. Στόλτενμπεργκ – ένα βίντεο το οποίο, όπως είπε, «είχε ισχυρό αντίκτυπο σε όλους μας».

Ο Γ. Στόλτενμπεργκ επανέλαβε ότι οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εξέφρασαν την «έντονη καταδίκη τους» για τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση των ομήρων. Υπογράμμισε ότι «το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα», η οποία πρέπει να είναι «αναλογική», σημειώνοντας ότι «καθώς εξελίσσονται οι συγκρούσεις η προστασία των αμάχων είναι απαραίτητη». Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ έστειλε επίσης το μήνυμα ότι «κανένα έθνος ή οργάνωση εχθρική προς το Ισραήλ δεν πρέπει να επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση ή να κλιμακώσει τη σύγκρουση», διευκρινίζοντας ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί προκλήσεις και υπάρχει ο κίνδυνος έθνη ή οργανισμοί, όπως το Ιράν ή η Χεζμπολάχ, να προσπαθήσουν να επωφεληθούν από την κατάσταση.

Ερωτηθείς τι ακριβώς σημαίνει «αναλογική» άμυνα και μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ο Γ. Στόλτενμπεργκ απάντησε ότι «στον πόλεμο υπάρχουν κανόνες».

I briefed the @NATO meeting of Defense Ministers in Brussels on developments in the war against Hamas. I described the atrocities committed by Hamas against infants, women, the elderly. The “ISIS” of Gaza will not exist on our borders. The IDF will destroy Hamas. pic.twitter.com/XlTIU1npGQ

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) October 12, 2023