Όταν το Ισραήλ κάλεσε τους εφέδρους και κήρυξε τον πόλεμο απέναντι στη Χαμάς η ανταπόκριση ήταν γρήγορη.

«Όλοι έρχονται. Κανείς δεν λέει όχι», δήλωσε ο Γιονάταν Στάινερ, 24 ετών, που επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη, όπου εργάζεται σε εταιρία τεχνολογίας, για να υπηρετήσει στην παλιά του μονάδα στον στρατό. «Αυτό είναι διαφορετικό. Είναι χωρίς προηγούμενο, οι κανόνες έχουν αλλάξει», δήλωσε, μιλώντας μέσω τηλεφώνου από τα σύνορα κοντά στον Λίβανο.

Το Ισραήλ έχει καλέσει στο όπλα έως 360.000 εφέδρους μετά την επίθεση του Σαββάτου από εκατοντάδες ενόπλους της Χαμάς. Οι περισσότεροι ήταν ήδη στο Ισραήλ την ώρα της επιστράτευσης. Αλλά αρκετοί ήταν εκτός χώρας και παράτησαν τα πάντα για να επιστρέψουν.

Οι περισσότεροι μπορεί να κληθούν σε μονάδες εφέδρων έως την ηλικία των 40, ή και μεγαλύτεροι, στην περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Ο Γιονάταν Μπούνζελ είχε μόλις ολοκληρώσει τη θητεία του φέτος, γεγονός που τον εξαιρεί από την άμεση υπηρεσία εφέδρου, και όπως πολλοί άλλοι Ισραηλινοί που απολύονται από τον στρατό, έφυγε για να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Βρισκόταν στην Ινδία όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς και παρά το γεγονός ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να γυρίσει πίσω, μάζεψε τα πράγματά του και πήρε τον δρόμο της επιστροφής, πέντε μήνες νωρίτερα απ’ ό,τι σχεδίαζε. Το να φθάσει στο Τελ Αβίβ δεν ήταν τόσο εύκολο όσο περίμενε. Αφού πέταξε στο Ντουμπάι, ανακάλυψε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα εισιτήρια για το Ισραήλ. Ωστόσο, μια εβραϊκή ΜΚΟ, η La’aretz, παρενέβη και εξασφάλισε θέσεις για τον ίδιο και δύο φίλους του.

Israelis from around the world coming to join the Israeli Army welcomed at the airport. pic.twitter.com/5C6ISVDfCY

— Clash Report (@clashreport) October 11, 2023