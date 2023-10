Τον γύρο του κόσμου κάνει η σπαρακτική δήλωση του πατέρα της 8χρονης Έμιλι, Τόμας Χαντ, που σκοτώθηκε από την Χαμάς στο κιμπούτς Μπεερί.

Νιώθει ανακουφισμένος με την είδηση ότι η οκτάχρονη κόρη του δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες της Χαμάς, επειδή όπως είπε είναι καλύτερα από το να ήταν όμηρος.

Έζησε δύο μέρες μέσα στην αγωνία περιμένοντας να μάθει για την τύχη της μικρής Emily.

Ανέφερε ότι το κιμπούτς δεχόταν πυρά για περίπου 12 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν γνώριζε το πού βρισκόταν η κόρη του, αφού το προηγούμενο βράδυ είχε πάει να κοιμηθεί στο σπίτι ενός γείτονα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, ο κ. Hand ξέσπασε σε λυγμούς καθώς αφηγήθηκε τη στιγμή που επιτέλους πληροφορήθηκε ότι βρέθηκε το πτώμα της κόρης του – και είπε ότι η αντίδρασή του ήταν ανακούφιση που δεν ήταν ανάμεσα στους απαχθέντες.

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter’s tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI

