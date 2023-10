Την ώρα που Ισραηλινοί έφεδροι επιστρέφουν από το εξωτερικό στην πατρίδα τους για να ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο κατά της Χαμάς, το Αρχηγείο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας απευθύνει αυστηρή σύσταση στους Ισραηλινούς που βρίσκονται εκτός συνόρων να σε είναι σε εγρήγορση και να αποφεύγουν τα σημεία που γίνονται διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε τηλεοπτικό κανάλι του Ισραήλ, από το Αρχηγείο Εθνικής Ασφάλειας εκδόθηκε η εξής οδηγία: «Συνιστούμε σε όλους τους Ισραηλινούς που μένουν στο εξωτερικό να επαγρυπνούν αύριο και να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες – μετά από έκκληση της ηγεσίας της Χαμάς να διοργανώσει μια “Ημέρα Οργής” και να βλάψει Εβραίους και Ισραηλινούς».

Θέμα χρόνου πρέπει να θεωρείται η χερσαία επέμβαση των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις δυσκολίες. Οι IDF (ισραηλινές δυνάμεις) δηλώνουν αποφασισμένοι, παρά τις δυσκολίες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν (όμηροι, δίκτυο τούνελ στην πυκνοκατοικημένη Γάζα, κ.ά.), να συντρίψουν τους τρομοκράτες και συνεχίζουν τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων της Χαμάς

Καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ ετοιμάζονται να εξαπολύσουν χερσαία εισβολή στη Γάζα, πολλά ερωτήματα τίθενται σχετικά με το πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτό. Το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι ο απώτερος στόχος είναι να καταστρέψει τη Χαμάς, αλλά πώς θα προσπαθήσουν να το κάνουν αυτό, τι όπλα θα χρησιμοποιήσουν και πόσο καιρό θα μπορούσαν να καθυστερήσουν από τους αντάρτες;

Τα τελευταία χρόνια οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Χαμάς, τους μαχητές, τους ηγέτες και τον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτό θα αποδειχθεί ανεκτίμητο για την επόμενη φάση της επιχείρησης των IDF.

Η πρώτη φάση ήταν η στοχοποίηση της υποδομής της Χαμάς – οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν εκατοντάδες κτίρια που ισχυρίζονται ότι συνδέονται με κάποιο τρόπο με τη Χαμάς, σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν τη διοίκηση και τον έλεγχο του δικτύου της ομάδας.

Η επόμενη φάση θα είναι η είσοδος στην περιοχή της Γάζας για τη στόχευση συγκεκριμένων ατόμων – είτε με τη χρήση ειδικών δυνάμεων είτε με μια πιο συμβατική επίγεια επίθεση.

Οποιαδήποτε χερσαία επίθεση στις αστικές περιοχές της Γάζας θα αποτελούσε στρατηγική πολύ υψηλού κινδύνου για το Ισραήλ. Οι μαχητές της Χαμάς δεν θα φορούν στολή, οπότε θα αναμειχθούν με τα δύο εκατομμύρια και πλέον κατοίκους της Γάζας, καθιστώντας πολύ δύσκολο τον εντοπισμό και τη στοχοποίησή τους.

Έχοντας υπόψη ότι η επίθεση της Χαμάς ήταν πολύ καλά σχεδιασμένη, θα έχουν επίσης επίγνωση των επιλογών που θα ήταν διαθέσιμες στις IDF ως αντίποινα. Έτσι, η Χαμάς θα είναι έτοιμη. Οι αστικές μάχες είναι πολύ πολύ επικίνδυνες – κάθε γωνία, κάθε πόρτα, κάθε παράθυρο μπορεί να κρύβει μια πιθανή απειλή και οι IDF θα είναι πολύ εκτεθειμένες, όπως αναφέρει το skynews σε ανάλυσή του.

The Israeli Air Force personnel, regular and reserve, fight with determination, courage and vigor. Maintain high readiness in all units and in all sectors, in defense and attack, until peace is achieved to all of Israel’s citizens.

Cheer them up!

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 12, 2023