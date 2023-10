Το «Fauda» («χάος», στα αραβικά) είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής (και στο εξωτερικό χάρη στο Netflix) ισραηλινή τηλεοπτική σειρά των Λίορ Ραζ και Αβι Ισακάροφ, η οποία βασίζεται σε όλα όσα έζησαν στην πραγματικότητα οι ίδιοι, ως μέλη επίλεκτων αντιτρομοκρατικών μονάδων των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

Ο Λίορ Ραζ πρωταγωνιστεί επίσης στο σίριαλ, υποδυόμενος τον διοικητή μιας επίλεκτης αντιτρομοκρατικής μονάδας, τα μέλη της οποίας εισέρχονται και επιχειρούν μυστικά στα παλαιστινιακά εδάφη με στόχο των εντοπισμό και την εξόντωση επικίνδυνων τρομοκρατών.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο πρώην κομάντο του ισραηλινού στρατού και νυν διάσημος ηθοποιός και σεναριογράφος, ανακοίνωσε πως βρίσκεται στο πεδίο ξανά: «Κατευθύνθηκα νότια για να ενωθώ με τους εκατοντάδες εθελοντές της οργάνωσης “Αδέλφια στα Οπλα” που εργάζονταν ακούραστα για να συνδράμουν τον πληθυσμό στο νότιο Ισραήλ», έγραψε στο Instagram.

Accompanied by Yohanan Plesner @yplesner and Avi @issacharoff , I headed down south to join hundreds of brave “brothers in arms” volunteers who worked tirelessly to assist the population in the south of Israel. We were sent to the bombarded town of Sderot to extract 2 families pic.twitter.com/WpM9JLeOZM

— Lior Raz (@lioraz) October 9, 2023