Τα αντίποινα ακόμα και εκτός πεδίου μάχης έχουν ξεκινήσει σε πολλές περιοχές του Ισραήλ και της Δυτικής Όχθης. Όπως φαίνεται σε βίντεο του ισραηλινού δικτύου kann news μια μπουλντόζα του ισραηλινού στρατού καταστρέφει μια Παλαιστινιακή πιτσαρία στην περιοχή Χαουάρα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές ο Παλαιστίνιος ιδιοκτήτης της πιτσαρίας, είχε αναρτήσει διαφήμιση στην οποία εικονιζόταν μια ηλικιωμένη Ισραηλινή τη στιγμή της απαγωγής της. Η φωτογραφία της είχε απομονωθεί και δίπλα της είχε μπει η φωτογραφία μιας πίτσας με το σλόγκαν «Καταστρέψτε τη».

Από την παλαιστινιακή πλευρά πάντως αναφέρεται πως στην αρχή στην πιτσαρία έκαναν επίθεση Ισραηλινοί έποικοι ενώ στη συνέχεια έφτασε και ο στρατός

Huwarah |

A Palestinian published a bad pizza advertisement with an Israeli captive in the background.

Israeli military in official uniform arrives after Israeli settlers tried to burn it & destroyed the restaurant completely.

Is this legal? No. nor is the army’s existence pic.twitter.com/rFRC7cGn2i

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 12, 2023