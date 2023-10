Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κάσαμ, ανέφεραν σε δήλωση που εξέδωσαν πως τις τελευταίες 24 ώρες 13 όμηροι σκοτώθηκαν από τα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον της Γάζας. Σε ανακοίνωσή της, η ένοπλη ομάδα αναφέρει ότι στους 13 ομήρους περιλαμβάνονται και αλλοδαποί.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι έξι από τους ομήρους σκοτώθηκαν σε επιδρομές σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στη βόρεια περιφέρεια και άλλοι επτά έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα σε τρεις τοποθεσίες στην περιφέρεια της Γάζας.

Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς έχει απειλήσει να σκοτώσει έναν όμηρο κάθε φορά που το Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους αμάχων στη Γάζα χωρίς προειδοποίηση.

Εξάλλου η Χαμάς κάλεσε ολόκληρο τον πλανήτη την Παρασκευή σε μια «Παγκόσμια ημέρα οργής κατά του Ισραήλ». Ο πρώην επικεφαλής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χάλεντ Μεσάαλ κάλεσε σε διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε όλον τον μουσουλμανικό κόσμο την Παρασκευή και τους λαούς των γειτονικών χωρών να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ισραήλ.

Οφείλουμε “να κατέβουμε στις πλατείες και τους δρόμους του αραβικού και του ισλαμικού κόσμου την Παρασκευή”, σημειώνει σε ηχογραφημένη δήλωσή του που εστάλη στο Reuters ο Μεσάαλ, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής του γραφείου της Χαμάς που είναι αρμόδιο για την παλαιστινιακή διασπορά.

Στον απόηχο του καλέσματος οργής έγινε γνωστό ότι μέλος του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας στο Πεκίνο δέχθηκε σήμερα επίθεση στην κινεζική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και ότι νοσηλεύεται.

Η επίθεση δεν σημειώθηκε μέσα στο ίδιο το συγκρότημα της ισραηλινής πρεσβείας στο Πεκίνο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Έρευνα διεξάγεται για “το κίνητρο της επίθεσης”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ισραηλινή πρεσβεία στο Πεκίνο βρίσκεται κοντά σε αυτήν των ΗΠΑ –μία μόνον πρεσβεία παρεμβάλλεται ανάμεσά τους– και σε περιοχή με αρκετά κτίρια διπλωματικών αποστολών και ισχυρή αστυνομική παρουσία.

#BREAKING: Israeli media reporting that an Israeli diplomat was stabbed in Beijing in a possible terror attack.

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2023