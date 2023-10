Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές της Γαλλίας στην περιοχή Αράς, καθώς νωρίτερα ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε μαθητές σχολείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει ένας νεκρός.

Νεκρός φέρεται να είναι ένας καθηγητής ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για τραυματίες. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν τον δράστη αν φωνάζει «Αλλάχου Άκμπαρ» μέσα σε ένα λύκειο στο Arras της Γαλλίας. Ο δράστης έχει συλληφθεί.

🇫🇷 Knife attack at Gambetta high school, France.

The perpetrator was arrested by the police. For now a teacher was killed and several injured.pic.twitter.com/5bRLUbWY0B

— Expat in Poland 🇵🇱 (@BasedPoland2) October 13, 2023