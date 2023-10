Η Walt Disney δωρίζει δύο εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στον πόλεμο του Ισραήλ.

«Μετά τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαν στόχο Ισραηλινούς το περασμένο Σαββατοκύριακο, πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τους αθώους ανθρώπους που βιώνουν τόσο πόνο, βία και αβεβαιότητα – ιδιαίτερα τα παιδιά», δήλωσε ο Μπομπ Άιγκερ, διευθύνων σύμβουλος της The Walt Disney Company.

«Καταδικάζουμε αυτές τις επιθέσεις, το μίσος που τις κατηύθυνε, και όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες, και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βρούμε περισσότερους τρόπους για να παρέχουμε υποστήριξη στην περιοχή και να τιμήσουμε τα θύματα, τις οικογένειές τους και όσους επλήγησαν από αυτόν τον πόλεμο».

Η Walt Disney δωρίζει ένα εκατομμύριο δολάρια στην Magen David Adom, εθνική υπηρεσία επείγουσας ιατρικής βοήθειας και αντιμετώπισης καταστροφών στο Ισραήλ, καθώς και ένα εκατομμύριο δολάρια σε άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην περιοχή με έμφαση στην παροχή βοήθειας σε παιδιά.

The Walt Disney Company Donates $2 Million to Israel Humanitarian Relief Following Hamas Attack https://t.co/DEkt5YsnNJ

— Variety (@Variety) October 13, 2023