Η Χεζμπολάχ, η υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη οργάνωση, δήλωσε ότι θα είναι «πλήρως προετοιμασμένη» να ενωθεί με τη Χαμάς στη σύγκρουση εναντίον του Ισραήλ όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Τη δήλωση αυτή έκανε ο υπαρχηγός της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής συγκέντρωσης στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Η Χεζμπολάχ θα είναι «σε επιφυλακή» για τα πολεμικά πλοία που έχουν σταλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, κοντά στο Ισραήλ, με σκοπό να αποτρέψουν τη λιβανέζικη τρομοκρατική οργάνωση από το να επιτεθεί στο Ισραήλ καθώς πολεμά τη Χαμάς στη Γάζα.

«Τα πολεμικά σας πλοία δεν μας ενδιαφέρουν, ούτε οι δηλώσεις σας μας φοβίζουν», λέει ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, σε συγκέντρωση σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, στο Λίβανο.

«Οι παρασκηνιακές εκκλήσεις προς εμάς από μεγάλες δυνάμεις, αραβικές χώρες, απεσταλμένους των Ηνωμένων Εθνών, που μας λένε άμεσα και έμμεσα να μην παρέμβουμε δεν θα έχουν αποτέλεσμα», δήλωσε σε υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί στη Βηρυτό.

Sheikh Naeem Qassem in a solidarity stand with the people of #Gaza and their resistance in the southern suburb of Beirut:

“We #Hezbollah are contributing to the confrontation, and we are closely following the situation, and when the time comes for any action we will take it. pic.twitter.com/vOawftFKHq

