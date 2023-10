Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη Γαλλία στην περιοχή Αράς, καθώς νωρίτερα ένας 20χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε μαθητές σχολείου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα νεκρός έπεσε έναW καθηγητής Γαλλικών, ο οποίος μπήκε μπροστά στον δράστη για να προστατεύσει τα παιδιά και να τους διώξει από το σημείο της επίθεσης, ενώ τραυματίστηκαν ένας ακόμη καθηγητής και ένας υπάλληλος σεκιούριτι.

The perpetrator was arrested by the police. For now a teacher was killed and several injured. https://t.co/5bRLUbWY0B

Όπως αποκαλύπτει ένας μαθητής του Γυμνασίου όπου εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό, μιλώντας σε τοπικά μέσα, ο καθηγητής έβαλε το σώμα του ασπίδα, για να προστατέψει τους μαθητές.

«Βγήκαμε από την τάξη για να πάμε στο κυλικείο και είδαμε τον δράστη να επιτίθεται στον δάσκαλο με δύο μαχαίρια, ενώ ο καθηγητής ήταν γεμάτος αίματα. Προσπάθησε να μας προστατέψει και να τον ηρεμήσει. Μας φώναξε να φύγουμε αλλά εμείς δεν καταλάβαμε τι έγινε, οπότε τρέξαμε να φύγουμε», δήλωσε ο μαθητής του Γυμνασίου.

BREAKING: A teacher has died and several people have been injured during a knife attack at a school in France, according to local media

Read more ⬇️https://t.co/fXiVZzaDWA

— Sky News (@SkyNews) October 13, 2023