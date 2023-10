Ο πόλεμος στο Ισραήλ φαίνεται να μπαίνει σε νέα, πιο σκληρή φάση. Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους του χωριού Χανίτα, 500 μέτρα από τα σύνορα με τον Λίβανο, να κλειστούν στα σπίτια τους και να κλειδώσουν πόρτες και παράθυρα, τονίζοντας ότι υπάρχει υποψία για εισβολή ενόπλων, που είναι σε εξέλιξη, από τη λιβανέζικη πλευρά των συνόρων. Το χωριό Χανίτα βρίσκεται απέναντι από τη λιβανική κοινότητα Άαλμα ελ Χαέμπ.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι μια έκρηξη προκάλεσε μικρής έκτασης υλικές ζημιές σε ένα τμήμα του τείχους ασφαλείας στα σύνορα με τον Λίβανο κοντά στο σημείο. Οι ισραηλινές δυνάμεις απαντούν με πυρά πυροβολικού προς τον Λίβανο στην περιοχή, τόνισε ο στρατός. Πηγές από τις λιβανέζικες δυνάμεις ασφαλείας ανέφεραν για ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον ενός φυλακίου του λιβανέζικου στρατού στο νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έκανε χρήση λευκού φωσφόρου στον πόλεμό του στη Γάζα αυτή την εβδομάδα, σε μια κατά τα φαινόμενα απόρριψη αναφοράς της μη κυβερνητικής οργάνωσης Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW).

«Η παρούσα κατηγορία που διατυπώθηκε κατά των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) σε σχέση με τη χρήση λευκού φωσφόρου στη Γάζα είναι αναμφίβολα ψευδής», αναφέρει σε ανακοίνωση του.

Ο ισραηλινός στρατός έριξε σήμερα φυλλάδια στη Γάζα στα οποία ζητεί από τους κατοίκους να φύγουν «αμέσως» προς τον νότο, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην Λωρίδα της Γάζας. «Εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας και πηγαίνετε νότια του Ουάντι Γάζα», αναφέρεται στα αραβικά στα φυλλάδια που ρίχτηκαν από drones και τα οποία είδε το AFP. Σε χάρτη που περιλαμβάνεται στα φυλλάδια υπάρχει βέλος που δείχνει προς τον νότο, κάτω από μια γραμμή που έχει χαραχθεί στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας.

Λήγει το τελεσίγραφο που έστειλε ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα που αναφέρει ότι «προτρέπει τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας έως τις 8 το βράδυ». Ο αρμόδιος για την αραβική γλώσσα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Avichay Adraee, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 8 μ.μ. να κινηθούν νότια του Ουάντι Γάζα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο στρατός προετοιμάζεται για μια μαζική επιχείρηση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα σήμερα τα τζαμιά στην Λωρίδα της Γάζας καλούσαν τους κατοίκους να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αφού ο ισραηλινός στρατός ζήτησε από τους πολίτες, πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, να μετακινηθούν νότια ενώ στον ορίζοντα διαγράφεται η πιθανότητα μιας χερσαίας εισβολής που εγκυμονεί τον κίνδυνο για πολλές απώλειες.

Οποιαδήποτε εισβολή θα μπορούσε να είναι καθοριστικής σημασίας στην σύγκρουση ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο εξαπέλυσε το Σάββατο την αιματηρότερη επίθεση στη χώρα μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους στη Γάζα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο βορρά και να μετακινηθούν νότια. Το ερώτημα είναι πού θα πάνε καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα.

Αεροπορικές επιδρομές έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη τη Γάζα. Από τους προσφυγικούς καταυλισμούς στα βόρεια, όπως η Τζαμπάλια, μέχρι το κεντρικό Ντέιρ αλ Μπαχά και νότια στη Ράφα, κανένα σημείο της Γάζας δεν έχει γλιτώσει από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Το Ισραήλ έχει ήδη εξαπολύσει τις σφοδρότερες από ποτέ αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και έχει καλέσει στα όπλα 300.000 εφέδρους και συγκεντρώσει άρματα μάχης κοντά στα σύνορα.

Οι απειλές μιας χερσαίας εισβολής έχουν ξυπνήσει μνήμες της Νάκμπα, η αραβική λέξη για την καταστροφή, η οποία αναφέρεται στον πόλεμο του 1948 για τη δημιουργία του Ισραήλ που οδήγησε στον μαζικό εκτοπισμό τους.

Οι μαχητές της Χαμάς σκότωσαν πάνω από 1.300 Ισραηλινούς στην επίθεσή τους το Σάββατο. Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, που έγιναν σε αντίποινα, έχουν προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 1.400 ανθρώπων στη Γάζα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις εκεί Αρχές.

Ο πολύ γνωστός ιερωμένος της Χαμάς στη Γάζα Ουάιλ αλ Ζαρντ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, ανακοίνωσε η Χαμάς. Ο γιος του είχε σκοτωθεί πριν από λίγες εβδομάδες στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά μήκος του φράκτη στα σύνορα.

