Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε ένα σοκαριστικό βίντεο που δείχνει «τρομοκράτες» της Χαμάς να πυροβολούν «αδιακρίτως» στις (χημικές) τουαλέτες που είχαν στηθεί στο χώρο του Nova Music Festival. «Αυτό απλώς σας δείχνει ότι η Χαμάς δεν νοιάζεται ποιον – απλώς σκοτώνουν», αναφέρουν οι IDF.

Υπενθυμίζεται ότι το μουσικό φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ έγινε στόχος μαχητών της Χαμάς. Το φεστιβάλ, που είναι ένας τόπος γιορτής και ενότητας, μετατράπηκε σε σκηνικό χάους, φόβου και θανάτου καθώς η επίθεση εκτυλισσόταν.

WATCH Hamas terrorists indiscriminately shoot at bathrooms during the Nova Music Festival.

This just shows you that Hamas does not care who—they just kill. pic.twitter.com/Ve0u9HRLWT

