Ο ανταποκριτής του Al-Manar ανέφερε ότι ένας δημοσιογράφος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν, μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Μια ομάδα δημοσιογράφων του Reuters γίνεται στόχος βομβαρδισμών στο νότιο Λίβανο ως απάντηση σε πυρά κατά του Ισραήλ.

Ο εικονολήπτης του Reuters Essam Abdullah σκοτώθηκε και οι δημοσιογράφοι Carmen Jokhdar και Ellie Brakhaya από το Al Jazeera τραυματίστηκαν.

Footage of a Reuters team being targeted by a reported Israeli shell in southern Lebanon. Condition unknown. pic.twitter.com/AY8hTcxm5b

