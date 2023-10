Το τελεσίγραφο του Ισραήλ για την εκκένωση στη Γάζα εξέπνευσε στις 20:00 αλλά έγινε γνωστό ότι δόθηκαν δύο ακόμη ώρες για την απομάκρυνση ασθενών και γιατρών από νοσοκομείο της πόλης.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δήλωσαν ότι το νοσοκομείο Al Awda έλαβε εντολή να εκκενώσει το προσωπικό και τους ασθενείς. «Το προσωπικό μας εξακολουθεί να περιθάλπει ασθενείς», ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X. «Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την ενέργεια, τη συνεχιζόμενη αδιάκριτη αιματοχυσία και τις επιθέσεις κατά της υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε το προσωπικό και τους ασθενείς μας».

Νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ είπε σε 1,1 εκατομμύριο Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι η αναμενόμενη χερσαία επίθεσή του θα μπορούσε να αρχίσει να ενισχύεται.

Ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όπου κανείς δεν μπορεί να προδικάσει με ακρίβεια τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες. Το βέβαιο είναι ότι τα ισραηλινά στρατεύματα πραγματοποίησαν τοπικές επιδρομές κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου στη Λωρίδα της Γάζας, αναζητώντας ομήρους και συλλέγοντας στοιχεία για την ανεύρεση ανθρώπων που έχουν απαχθεί από τη Χαμάς. Αυτό ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή στον πληθυσμό (περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους) να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα ενόψει μιας πιθανής ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι μάζεψαν τα πράγματά τους και άρχισαν να εκκενώνουν -με κάθε μέσο- τα σπίτια τους την Παρασκευή.

Η Χαμάς υποστήριξε ότι 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν φεύγοντας από την πόλη της Γάζας. Ειδικότερα, το γραφείο Τύπου της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 70 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον αυτοκινητοπομπών που εγκατέλειπαν την πόλη της Γάζας.

Ministry of Health – #Gaza

🚨 Israeli occupation forces deceived the citizens of Gaza after warning them to leave their homes and then attacking them on the roads. pic.twitter.com/mOd6YH3trn

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 13, 2023