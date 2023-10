Η Μοσάντ, η μυστική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ με ανάρτησή της στο Twitter ανακοίνωσε ότι σύντομα θα διακοπεί η παροχή ίντερνετ στη Γάζα.

Αναφέρει η Μοσάντ: «Όλες οι υπηρεσίες διαδικτύου στη Γάζα θα διακοπούν σύντομα».

Δώστε μας τους ομήρους για να έχει ξανά η Γάζα νερό, ρεύμα και καύσιμα, λέει το Ισραήλ.

Την Πέμπτη, το Ισραήλ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανθρωπιστική διακοπή της πολιορκίας στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για την εξάντληση των αποθεμάτων νερού, τροφίμων και καυσίμων.

Ο υπουργός Ενέργειας, Ισραέλ Κατζ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κανένας «δεν θα ανοίξει κανένας ηλεκτρικός διακόπτης, κανένας κρουνός νερού και κανένα φορτηγό με καύσιμα δεν θα μπει μέχρι να απελευθερωθούν οι απαχθέντες».

⚠️ All internet service will be cut off from Gaza starting soon.

— ISRAEL MOSSAD (@MOSSADil) October 13, 2023