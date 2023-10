Προσγειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής (13/10) στην Αθήνα, η πρώτη πτήση που οργάνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απομάκρυνση Αμερικανών πολιτών από το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι αυτή η πρώτη ειδικά ναυλωμένη πτήση βρισκόταν «καθ’ οδόν» για την Ευρώπη.

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει επίσης την πιθανότητα απομάκρυνσης των Αμερικανών πολιτών δια θαλάσσης. «Απλώς προσπαθούμε να έχουμε περισσότερες επιλογές», σημείωσε.

Royal Canadian Air Force CC-150 Polaris #C2B35F as CFC4172 on a flight from Tel Aviv, Israel to Athens, Greece likely evacuating Canadian citizens.

cc: @steffanwatkins pic.twitter.com/mk1J7We7Ev

— TheIntelFrog (@TheIntelFrog) October 13, 2023