Τρόμο και φρίκη προκαλούν όσα συμβαίνουν στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς. Επί έξι ημέρες, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη σφυροκοπούν τη Γάζα με αεροπορικές επιδρομές που έχουν μετατρέψει δρόμους και σπίτια σε ερείπια και έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.799 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 583 παιδιά, και έχουν τραυματίσει άλλους 7.388, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Επίσης, το τελευταίο 24ωρο ο ισραηλινός στρατός έχει προχωρήσει και σε μικρής κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε στοχευμένες εφόδους με πυροβολικό και τανκς στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο την εξουδετέρωση ενόπλων της Χαμάς και τον εντοπισμό ομήρων, ενώ σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε προθεσμία δύο ωρών στην ηγεσία νοσοκομείου, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Λωρίδας της Γάζας, για να το εκκενώσουν.

«Οι IDF πραγματοποίησαν επιδρομές στο έδαφος της Γάζας για να εξαλείψουν την απειλή των τρομοκρατικών πυρήνων και υποδομών. Οι στρατιώτες συνέλεξαν στοιχεία που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό ομήρων. Η IAF συνέχισε να χτυπά τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς και εκτοξευτές αντιαρματικών πυραύλων στη Γάζα αμέσως μετά τη χρήση τους για επίθεση στο Ισραήλ», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός στο Χ.

The IDF conducted raids in Gazan territory to eliminate the threat of terrorist cells and infrastructure.

Ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναζητούν διαφυγή, με το συνοριακό πέρασμα Ισραήλ-Αιγύπτου στη Ράφα να αποτελεί τη μοναδική τους διέξοδο. «Σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, μοναδικός μας στόχος είναι το “τρομοκρατικό δίκτυο” της Χαμάς», τονίζει το Ισραήλ.

Νωρίτερα, το Ισραήλ κάλεσε ένα εκατομμύριο κατοίκους της βόρειας Γάζας να μετακινηθούν, καθώς ετοιμάζεται για χερσαία επίθεση. Απορρίπτουμε τον εκτοπισμό του λαού μας, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, ενώ η Χαμάς κάλεσε τους Παλαιστινίους να αγνοήσουν την «ισραηλινή προπαγάνδα».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι τα αντίποινα της τελευταίας εβδομάδας για την επίθεση της Χαμάς δεν ήταν παρά «μόνο η αρχή», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι θα ακολουθήσει ή για πόσο καιρό.

«Πλήττουμε τους εχθρούς μας με ισχύ άνευ προηγουμένου», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια σύντομη ανακοίνωσή του που, γεγονός εξαιρετικά ασυνήθιστο, μεταδόθηκε από την τηλεόραση αφού είχε ξεκινήσει η αργία του εβραϊκού Σαββάτου. «Τονίζω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή», επέμεινε ο Νετανιάχου.

Η ολομέτωπη επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας φέρνει γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Τα αντίποινα θεωρούνται δεδομένα και ήδη από το βράδυ της Παρασκευής (13/10) σε πολλά σημεία της χώρας ηχούν σειρήνες.

Αυτό συνέβη και στο Τελ Αβίβ, όπου ήχησαν σειρήνες περίπου στις 22:00, με τον κόσμο να τρέχει στα καταφύγια και να μπαίνει σε κτήρια, έτσι ώστε να προστατευτεί.

«Εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί τρέχουν από τα τραπέζια του δείπνου τους Shabbat για να βομβαρδίσουν καταφύγια με τον ήχο των σειρήνων σε όλο το κεντρικό Ισραήλ», έγραψε ο ισραηλινός στρατός στο Χ.

RIGHT NOW: Hundreds of thousands of Israelis are running from their Shabbat dinner tables to bomb shelters as 🚨’s sound across central Israel.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023