Μία εβδομάδα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς που πυροδότησαν επιδρομές αντίποινων στη Γάζα, οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν στο έδαφος της Λωρίδας τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε απόψε ο στρατός του Ισραήλ, πριν από την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, σκοπός ήταν να «εκκαθαριστούν» περιοχές «από τρομοκράτες και όπλα».

«Τις τελευταίες 24 ώρες οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησαν τοπικής κλίμακας επιδρομές εντός του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας» αναζητώντας «τρομοκράτες» που εκτοξεύουν ρουκέτες προς το Ισραήλ και «εξοπλισμό» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Την ίδια ώρα, οι συναγερμός ηχούν στο Ισραήλ, καθώς η Χαμάς πραγματοποιεί πυραυλική επίθεση, λίγο μετά τις επιδρομές που ξεκίνησε να πραγματοποιεί ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα. Σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, οι σειρήνες ήχησαν στα κεντρικά της χώρας, καθώς έληξε το τελεσίγραφο του ισραηλινού στρατού για την εκκένωση του βόρειου τμήματος του αυτόνομου παλαιστινιακού θύλακα.

Η τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα κάλεσε τους υποστηρικτές της σε όλο τον κόσμο να διαπράξουν επιθέσεις εναντίον εβραίων, του Ισραήλ και των υποστηρικτών τους.

«Είθε ο τζιχάντ εναντίον των εβραίων και των συμμάχων τους να επεκταθεί σε όλη τη γη, τη θάλασσα και τον ουρανό», ανέφερε χθες Παρασκευή μέσω των συνηθισμένων διαύλων προπαγάνδας της.

Οι «γιοι του ισλάμ» πρέπει να επιτεθούν στους «σιωνιστές» στους δρόμους του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, συνέχισε.

Κάλεσε τους συμπαθούντες της και άλλους πιστούς να ενωθούν με αυτόν που αποκάλεσε αγώνα της.

Στη διάνοιξη δυο ανθρωπιστικών διαδρόμων για την εκκένωση της Γάζας, προχωρά ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού θα ανοίξουν δυο ανθρωπιστικοί διάδρομοι στις 10 τοπική ώρα και θα κλείσουν στις 4 το απόγευμα, ώστε να πραγματοποιηθεί περαιτέρω εκκένωση.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της Jerusalem Post, δυνάμεις του ισραηλινού στρατού βρήκαν πτώματα αγνοούμενων πολιτών της χώρας κατά τη διάρκεια της προώθησής τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Η εφημερίδα ανέφερε πως τα πτώματα βρέθηκαν χθες τη νύχτα, καθώς η 7η ταξιαρχία προέλαυνε προς τα σύνορα. Ο αριθμός των πτωμάτων δεν διευκρινίζεται. Η ταξιαρχία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περικύκλωσε περιοχή, βρήκε τα πτώματα και τα μετέφερε στην ισραηλινή επικράτεια.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, καταβλήθηκαν επίσης προσπάθειες για τον εντοπισμό ατόμων που αγνοούνται. Ο στρατός έχει επιβεβαιώσει ότι στη Γάζα κρατούνται τουλάχιστον 120 «αιχμάλωτοι». Στις επιχειρήσεις αυτές συμμετείχαν μονάδες του πεζικού και άρματα. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε επίσης ότι σημαντικός αριθμός αμάχων στη Γάζα άρχισε να μετακινείται προς τα νότια «για να σωθεί».

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) Τζόναθαν Κονρίκους προχώρησε σε ενημέρωση για την κατάσταση στη Γάζα. Ο Conricus το πρωί του Σαββάτου δεν ανακοίνωσε χερσαία επίθεση από το Ισραήλ στη Γάζα, αλλά είπε ότι οι χερσαίες δυνάμεις αναπτύχθηκαν γύρω από τη Γάζα και ότι οι Ισραηλινοί έφεδροι στρατιώτες «ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο των επιχειρήσεων»

Εξάλλου τόνισε ότι ο στρατός στοχεύει τη Χαμάς, η οποία έχει πολλούς διοικητές και αξιωματικούς και άλλα υλικά στην πόλη της Γάζας.

«Θέλουμε να μην επηρεαστούν οι άμαχοι από τον πόλεμο. Δεν βάλαμε αυτούς τους πολίτες εκεί. Δεν είναι εχθροί μας. Δεν προσπαθούμε να σκοτώσουμε ή να τραυματίσουμε κανέναν αμάχο. Πολεμάμε ενάντια στη Χαμάς», είπε ο Κονρίκους.

Τέλος αναφέρθηκε στη «σημαντική μετακίνηση αμάχων» που μετακινούνται νότια στη Γάζα και, όπως είπε, οι άνθρωποι «κάνουν το σωστό για την οικογένειά τους και τη δική τους ασφάλεια».

Listen in as an IDF Spokesperson @jconricus provides a situational update as the war against Hamas continues. https://t.co/UeIUKgRJGu

— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023