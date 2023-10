Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έθεσαν νέα προθεσμία για να εγκαταλείψουν οι Παλαιστίνιοι το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και να κατευθυνθούν προς νότο με ασφάλεια σε μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή, κάτι που θα πρέπει να κάνουν σήμερα από τις 10 π.μ ως τις 4 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι κάτοικοι του Μπέιτ Χανούν θα πρέπει να πάνε στο Χαν Γιουνίς και θα ακολουθήσουν περαιτέρω οδηγίες, έγραψε στα αραβικά στην πλατφόρμα X ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος.

«Να είστε βέβαιοι πως οι ηγέτες της Χαμάς φρόντισαν τους εαυτούς τους και αναζητούν προστασία από τις επιθέσεις στην περιοχή», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ και η Αίγυπτος έδωσαν «το πράσινο φως» για να επιτραπεί στους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του μεθοριακού περάσματος της Ράφα, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

BREAKING: A senior Egyptian official says Egypt, Israel and the United States have agreed to allow foreigners in Gaza to pass through the Rafah border crossing into Egypt. https://t.co/SJGO6mvCsD

— The Associated Press (@AP) October 14, 2023