Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Τζόναθαν Κονρίκους όταν δημοσιογράφος του CBC News επέμενε σε ερωτήσεις τους για το πώς θα γίνει η ασφαλής εκκένωση των άμαχων Παλαιστινίων από τη Λωρίδας της Γάζας.

Φανερά εκνευρισμένος, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, προσπαθούσε να εξηγήσει ότι «ο άμαχος πληθυσμός στη Γάζα δεν είναι ο εχθρός μας, προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό», με τον δημοσιογράφο να επιμένει στις ερωτήσεις του για τους Παλαιστίνiους την ώρα που το Ισραήλ βομβαρδίζεται από ρουκέτες της Χαμάς.

Αμέσως μετά τη συνέντευξη ο Τζόναθαν Κονρίκους έκανε την εξής ανάρτηση: «Προσπαθώ να μην υψώνω τον τόνο της φωνής μου κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων, αλλά αισθάνθηκα ότι τα όρια ξεπεράστηκαν. Προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό, καλώντας τους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή, αλλά μας κάνουν κηρύγματα ανθρωπιάς».

I try not to raise my voice during interviews, but I felt the line of questioning by @CBCNews here was totally off. We are trying to do the right thing by calling on civilians to evacuate, yet get lectured on humanity. pic.twitter.com/01dWN6QsEn

— Jonathan Conricus (@jconricus) October 14, 2023