Συνεχίζεται ο… πόλεμος προπαγάνδας της Χαμάς για τα όσα συμβαίνουν στην εμπόλεμη ζώνη.

Αυτή την φορά η οργάνωση δημοσίευσε δύο βίντεο απευθυνόμενη στις ισραηλινές δυνάμεις, απειλώντας τους «για το τι θα πάθουν» όταν ξεκινήσει η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Στο ένα βίντεο, φαίνονται οι τρομοκράτες της Χαμάς να βγαίνουν από το έδαφος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, να μεταφέρουν τον βαρύ οπλισμό και στο δεύτερο φαίνεται να είναι σε ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο και να φτιάχνουν όπλα.

Ο λογαριασμός War Monitor έγραψε στα social media για το δεύτερο βίντεο: «Ενόψει της αναμενόμενης εισβολής στη Γάζα, η Χαμάς αποκαλύπτει το αυτοσχέδιο αντιτεθωρακισμένο Al-Yassin διαμετρήματος 105 χιλιοστών».

Δείτε τα προπαγανδιστικά βίντεο της Χαμάς:

⚡️Hamas Publishes a Video titled:

“A message to the ground forces: This is what awaits you when you enter Gaza” pic.twitter.com/pqrSmNBMTL

— War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023