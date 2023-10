Koμβόι αμάχων που έφευγε από τη βόρεια Γάζα χτυπήθηκε από πυρά, σύμφωνα με το BBC.

Όπως περιγράφει το BBC, πυρά έπληξαν την αυτοκινητοπομπή πολιτών, αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ αυτών και παιδιά.

Μάλιστα, η πλειονότητα των θυμάτων αναφέρεται πως ήταν γυναίκες και παιδιά, με τα ανήλικα θύματα να είναι τα περισσότερα μεταξύ δύο έως πέντε ετών.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο σημείο και κατηγορεί το Ισραήλ για την επίθεση, ενώ από την πλευρά της η Ισραηλινή Αμυντική Δύναμη (IDF) λέει ότι διεξάγει έρευνα και είπε ότι οι εχθροί της προσπαθούν να εμποδίσουν τους αμάχους να εγκαταλείψουν τον βορρά.

Palestinian health ministry says locals who heeded the Israeli calls to relocate to Gaza’s south were targeted by the airstrikes today on Salahad al din street

pic.twitter.com/XodxVzzt5y

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 13, 2023