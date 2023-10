Την ώρα που ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών της Χαμάς εισέρχεται στην ένατη μέρα του την Κυριακή και εκφράζονται φόβοι ότι θα κλιμακωθεί περαιτέρω, Ισραηλινοί στρατιώτες περνούν μπροστά από σπίτια που καταστράφηκαν από μαχητές της Χαμάς.

Η κάμερα κατέγραψε μία από τις στιγμές που Ισραηλινοί μπαίνουν σε σπίτι και βγάζουν μητέρα και γιο από καταφύγιο στο οποίο είχαν καταφύγει για να σωθούν.

Μετά από ώρες κλεισμένη στο καταφύγιο κατά τη διάρκεια της σφαγής της Χαμάς, η ειδική μονάδα μας «Oketz» μετέδωσε τα νέα σε αυτή τη μητέρα και τον γιο της ότι είναι ασφαλείς.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023