Προ των πυλών βρίσκεται η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα μετά τη λήξη του τρίτου τελεσιγράφου για απομάκρυνση των αμάχων από την βόρεια περιοχή της Γάζας και την πόλη της Γάζας.

Σε βίντεο εμφανίζονται τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (APC) που κατευθύνονται σήμερα προς τα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας στο νότιο Ισραήλ.

Τα ξένα πρακτορεία κάνουν λόγο για ετοιμοπόλεμη δύναμη πυρός 10.000 Ισραηλινών στρατιωτών.



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε σήμερα, για πρώτη φορά, συνεδρίαση του διευρυμένου υπουργικού συμβουλίου εκτάκτου ανάγκης, υπογραμμίζοντας ότι η εθνική ενότητα που επιδεικνύουν οι Ισραηλινοί στέλνει ένα μήνυμα, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.

«Η Χαμάς νόμιζε ότι θα διαλυθούμε αλλά εμείς θα συντρίψουμε τη Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου στους υπουργούς του. «Οι ισραηλινές δυνάμεις γνωρίζουν ότι ολόκληρη η χώρα είναι στο πλευρό τους και κατανοούν ότι αυτή είναι μια αποφασιστική στιγμή», πρόσθεσε.

Η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα του στρατού στο Τελ Αβίβ και ξεκίνησε με τους υπουργούς να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 1.300 Ισραηλινών που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Reports: Israeli armoured personnel carriers spotted heading to Gaza Strip border as hundreds of thousands in northern Gaza evacuate. Ground offensive looms with support from US warships. #GazaEvacuation #Israel pic.twitter.com/Uw0TrH3L9I

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει πως στο τελευταίο κύμα επιθέσεων σκότωσε τον Μπιλάλ Αλ Κέντρα, τον διοικητή της επίλεκτης δύναμης Νούκμπα των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ, στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Όπως ανακοίνωσαν, ο αξιωματούχος ήταν υπεύθυνος για τις μαζικές δολοφονίες Ισραηλινών αμάχων στο κιμπούτζ Νιρίμ του νότιου Ισραήλ, το περασμένο Σάββατο.

As part of the extensive IAF strikes of senior operatives and terror infrastructure in the Gaza Strip, the IDF and ISA killed the Nukhba commander of the forces in southern Khan Yunis, who was responsible for the Kibbutz Nirim massacre pic.twitter.com/UTspdQYgSN

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 15, 2023