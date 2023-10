Νετανιάχου και Χαμάς διέψευσαν την προσωρινή ανθρωπιστική εκεχειρία την οποία σύμφωνα με πηγές κήρυξε από τις 9 το πρωί το Ισραήλ στη νότια Λωρίδα της Γάζας .

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκεχειρία και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με αντάλλαγμα την απομάκρυνση των αλλοδαπών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και από την πλευρά της η παλαιστινιακή Χαμάς επεσήμανε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για τη συμφωνία ανθρωπιστικής εκεχειρίας.

Λίγο νωρίτερα δύο αιγυπτιακές πηγές είχαν δηλώσει ότι οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Ισραήλ συμφώνησαν στην κήρυξη εκεχειρίας στη νότια Γάζα από σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), η οποία θα συμπέσει με το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, που συνδέει τον παλαιστινιακό θύλακα με την Αίγυπτο.

Οι πηγές είχαν επισημάνει ότι η εκεχειρία θα διαρκέσει αρκετές ώρες, αν και δεν διευκρίνισαν πόσες ακριβώς. Επίσης είχαν σημειώσει ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν το πέρασμα της Ράφα να παραμείνει ανοικτό ως τις 17:00 (τοπική ώρα) σήμερα στο πλαίσιο μιας αρχικής επαναλειτουργίας του για μία ημέρα.

Στη Ράφα, στα σύνορα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και του Σινά στην Αίγυπτο, βρίσκεται το μοναδικό χερσαίο πέρασμα από τον θύλακα προς μια περιοχή που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters δείχνουν φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια από αιγυπτιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις να βρίσκονται στην πόλη αλ Αρίς στο Σινά σήμερα το πρωί αναμένοντας να λάβουν άδεια για το πολύωρο ταξίδι ως τη Ράφα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν συγκεντρώσει διάφορες χώρες και οργανώσεις για τη Λωρίδα της Γάζας έχει συγκεντρωθεί στην αλ Αρίς περιμένοντας τη σύναψη συμφωνίας για την είσοδο της βοήθειας στον θύλακα και την απομάκρυνση από αυτόν των ξένων πολιτών, κάτι το οποίο επετεύχθη όπως δήλωσε χθες Κυριακή ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έπειτα από επίσκεψή του στο Κάιρο.

Ωστόσο ο Σαλάμα Μάρουφ, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, είχε δηλώσει ότι δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση από την αιγυπτιακή πλευρά για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα.

Από την πλευρά τους ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα «αποφύγει» να πλήξει τους οδικούς άξονες που συνδέουν το βόρειο με το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την ώρα που ετοιμάζει χερσαία επιχείρηση εναντίον του θύλακα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «θα αποφύγουν να στοχοθετήσουν τους καθορισμένους άξονες από τις 08:00 ως τις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», δήλωσε ο Αβιχάι Αντραέ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα X.

«Για την ασφάλειά σας εκμεταλλευθείτε αυτό το διάστημα για να μετακινηθείτε από τα βόρεια και την πόλη της Γάζας προς τον νότο», πρόσθεσε.

Σε άλλη του ανακοίνωση ο στρατός επεσήμανε ότι έχει ορίσει δύο οδούς για την απομάκρυνση των πολιτών της Γάζας.

Ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επιβεβαίωσε τη βεβαιότητα του ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα μεταφερθεί από την Αίγυπτο στη Λωρίδα της Γάζας. Το Κάιρο το έχει επιβάλει ως προϋπόθεση για να επιτραπεί στους Αμερικανούς πολίτες να εξέλθουν από τη Λωρίδα μέσω της διάβασης της Ράφα. Ο Μπλίνκεν τόνισε ότι το πέρασμα της Ράφα, σε αντίθεση με άλλα, δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Τελ Αβίβ.

Επιπλέον, ανακοίνωσε, «Συνεργαζόμαστε με τα Ηνωμένα Έθνη, την Αίγυπτο και το Ισραήλ για να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για την παροχή βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη». Οι πρώτες νηοπομπές βοήθειας που σταθμεύουν στο Σινά είναι έτοιμες για δράση καθώς αναμένουν την επαναλειτουργία της διάβασης της Ράφα.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ δημοσίευσε μια ενημέρωση σχετικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν να ανοίγει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, στις 9:00 το πρωί της Δευτέρας.

Δεν επιβεβαιώνει τις αναφορές, αλλά προειδοποιεί ότι η κατάσταση στο πέρασμα μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας θα «παραμείνει ρευστή και απρόβλεπτη», σημειώνοντας ότι δεν είναι σαφές εάν ή για πόσο καιρό θα επιτρέπεται στους ταξιδιώτες να περνούν από αυτό.

Rafah border crossing: According to media reports, the Rafah crossing will open at 9am local time on October 16. We anticipate that the situation at the Rafah crossing will remain fluid and unpredictable and it is unclear whether, or for how long, travelers will be permitted to… pic.twitter.com/klWEmLt7Ji

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 16, 2023