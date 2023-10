Την εισβολή ενόπλων της Χαμάς σε κιμπούτς καθώς και τη στιγμή της εξουδετέρωσής τους από στρατιώτες του Ισραήλ, κατέγραψε κάμερα.

H κάμερα σώματος ενόπλου της Χαμάς, κατέγραψε τη στιγμή της εισβολής σε κιμπούτς το προηγούμενο Σάββατο, στο πλαίσιο της αιματηρής επίθεσης της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ.

Ειδικότερα ο φακός συλλαμβάνει τη στιγμή που οι ένοπλοι πολιορκούν κατοικημένες γειτονιές, πυροβολούν και καταστρέφουν στο πέρασμά τους.

Μάλιστα, συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που εκτυλίσσονται την ώρα που οι ένοπλοι μπαίνουν μέσα σε σπίτι οικογένειας, ψάχνοντας να δολοφονήσουν.

Στο τέλος του βίντεο που δημοσίευσαν σε επίσημο λογαριασμό στο X Ισραηλινές Αμυντικές δυνάμεις, φέρεται ο μαχητής της Χαμάς να εξουδετρώνεται. Πέφτει στο έδαφος και προσεύχεται καθώς φαίνεται να έχει χτυπηθεί βαριά.

Το ισραηλινό κανάλι South First Responders στο Telegram, το οποίο δημοσίευσε τα βίντεο, δήλωσε:«Πολλές από τις κάμερες σώματος και τον εξοπλισμό βίντεο που βρέθηκαν στα πτώματα των νεκρών τρομοκρατών περιείχαν επίσης υλικό από την περίοδο πριν από την επίθεση» με εκπαίδευση ακόμα και ανηλίκων όπως ισχυρίζεται.

⚠️Trigger Warning ⚠️

RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community.

The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces. pic.twitter.com/4sKuxl9uRq

— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023