Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο Τζο Μπάιντεν αναβάλλει το ταξίδι στο Κολοράντο για συναντήσεις «εθνικής ασφάλειας» σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, καθώς εντείνεται η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η είδηση αυτή έρχεται καθώς το CNN μετέδωσε το Σαββατοκύριακο ότι διεξάγονται συζητήσεις για μια πιθανή επίσκεψη στη Μέση Ανατολή, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε πρόσκληση στον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Κυριακή ότι δεν έχει να ανακοινώσει προς το παρόν νέα ταξιδιωτικά σχέδια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Εάν ο Μπάιντεν επισκεφθεί το Ισραήλ, θα έρθει μετά από μια διπλωματία με υψηλά ρίσκα από τον υπουργό Εξωτερικών του Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες της περιοχής τις τελευταίες ημέρες. Ο Μπλίνκεν επέστρεψε στο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας (16/10) για να συναντηθεί με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, εκτός από τις συναντήσεις με τον Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Μπλίνκεν μετέβη απευθείας σήμερα στην Ιερουσαλήμ για να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, το υπουργικό συμβούλιο και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.

«Θέλω να έχω την ευκαιρία να μοιραστώ ό,τι άκουσα, ό,τι έμαθα κατά την διάρκεια των τελευταίων αυτών ημερών επισκεπτόμενος τους άλλους εταίρους μας και συζητώντας τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε με τους συμμάχους και τους ισραηλινούς φίλους», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών χθες στους δημοσιογράφους από το Κάιρο, την στιγμή που το Ισραήλ προετοιμάζει μεγάλη χερσαία επιχείρηση στην Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Αντονι Μπλίνκεν διαπίστωσε την ευρεία αντίθεση των αραβικών ηγεσιών απέναντι στην Χαμάς, αλλά και τις ανησυχίες τους για την τύχη των Παλαιστινίων. «Είπα ξεκάθαρα ότι η Χαμάς δεν μπορεί, και δεν πρέπει, να συνεχίσει να κάνει σαν να μην έγινε τίποτε», επέμεινε στο Κάιρο ο Άντονι Μπλίνκεν. «Ταυτόχρονα είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του πληθυσμού της Γάζας», πρόσθεσε. «Οι πολίτες δεν πρέπει να υποφέρουν από τις φρικαλεότητες» της Χαμάς. «Η ανακατάληψη της Γάζας θα είναι σφάλμα».

Η επίσκεψη στο Ισραήλ, η δεύτερη του Μπλίνκεν μέσα σε λίγες ημέρες, έρχεται μετά την προειδοποίηση του προέδρου Μπάιντεν ότι μια νέα ισραηλινή κατοχή της Γάζας θα ήταν «μεγάλο λάθος» – μία από τις πιο αποφασιστικές προσπάθειές του να σηματοδοτήσει αυτοσυγκράτηση στο Ισραήλ, καθώς η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα φτάνει σε κρίσιμα επίπεδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, το γραφείο του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι «το Ισραήλ δεν συμφώνησε να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Χαμάς. Είμαστε σε πόλεμο και θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ μέχρι τη νίκη».

Met with the teams at @usembassyjlm, @USEmbassyJordan, @USEmbassyDoha, @USEmbassyManama, @USAinKSA, @USAinUAE, and @USEmbassyCairo to thank them for their hard work, including diplomatic efforts to assist U.S. citizens at this difficult time. pic.twitter.com/JXaIGwKOjh

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 16, 2023