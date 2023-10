Στην απόλυση του επί 40 χρόνια σκιτσογράφου, Στιβ Μπελ, προχώρησε ο Guardian, μετά από σκίτσο του για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Κάτοικοι της Γάζας, φύγετε τώρα» έγραψε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε το σκίτσο του ο Μπελ, παραπέμποντας στο Ισραήλ που λέει στους Παλαιστινίους να φύγουν άμεσα στο νότο για να σωθούν, πριν από την αναμενόμενη χερσαία εισβολή στη Γάζα.

Σύμφωνα με την κριτική που ασκείται στο σκίτσο, η εικόνα παραπέμπει στον Σάιλοκ, τον Εβραίο τοκογλύφο από τον Έμπορο της Βενετίας του Σαίξπηρ, ο οποίος επιμένει στη «λίβρα σάρκας» που του οφείλεται από τον έμπορο Αντόνιο.

Steve Bell has this cartoon pulled by the Guardian tonight. pic.twitter.com/kUx4IlP9Om

