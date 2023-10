Η λιβανέζικη ένοπλη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε σήμερα πέντε θέσεις του ισραηλινού στρατού στο βόρειο Ισραήλ, ενώ μια πηγή ασφαλείας στον Λίβανο και το τηλεοπτικό δίκτυο al-Manar που ελέγχεται από την Χεζμπολάχ ανέφεραν ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο βόρειο Λίβανο.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ και το Ισραήλ ανταλλάσσουν εδώ και μέρες πυρά στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Νωρίτερα σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ενεργοποίησε σχέδιο για την απομάκρυνση των κατοίκων 28 χωριών που βρίσκονται σε απόσταση έως δύο χιλιομέτρων κατά μήκος των βορείων συνόρων του με τον Λίβανο.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κάσαμ, ανακοίνωσε σήμερα πως εκτόξευσε μπαράζ ρουκετών εναντίον της Ιερουσαλήμ και του Τελ Αβίβ «σε απάντηση για τη στόχευση αμάχων».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σειρήνες ήχησαν επίσης στη μητρόπολη Τελ Αβίβ και σε πολλές πόλεις στο κεντρικό Ισραήλ, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Σειρήνες ήχησαν και στην Ιερουσαλήμ και η συνεδρίαση της ολομέλειας της Κνεσέτ (ισραηλινό κοινοβούλιο) που βρισκόταν σε εξέλιξη διεκόπη, οι Ισραηλινοί βουλευτές μπήκαν σε καταφύγια, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν στην ισραηλινή τηλεόραση. Εκρήξεις ακούστηκαν αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην ομιλία του σήμερα στο κοινοβούλιο, πριν διακοπεί η συνεδρίαση από τις σειρήνες συναγερμού, προειδοποίησε το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, να μην ανοίξουν δεύτερο μέτωπο κατά του Ισραήλ στο βορρά. Μιλώντας για το μέτωπο του πολέμου βόρεια του Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο, προειδοποίησε Ιράν και Χεζμπολάχ αναφέροντας χαρακτηριστικά: «μην μας δοκιμάζετε στον βορρά, μην κάνετε το ίδιο λάθος με το παρελθόν. Το τίμημα που θα πληρώσετε θα είναι ακόμη μεγαλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

