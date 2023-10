Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δηλώνουν ότι χτύπησαν και σκότωσαν τον περιφερειακό επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς στην πόλη Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας.

Οι IDF δεν παρέχουν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χτύπημα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του ανώτερου μέλους της Χαμάς ή του τόπου όπου πραγματοποιήθηκε το χτύπημα.

Ο στρατός δημοσιεύει επίσης μια σειρά από βίντεο που δείχνουν χτυπήματα στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου αυτού που φέρεται να είχε στόχο το ανώτερο μέλος της Χαμάς, καθώς και σε σήραγγες που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες της Χαμάς και μια ομάδα εκτόξευσης πυραύλων.

The IDF says it struck and killed the head of Hamas’s general intelligence in the southern Gaza city of Khan Younis. pic.twitter.com/c1nun5Dwds

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023