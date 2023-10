Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου – για πρώτη φορά μετά την πολύνεκρη επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος – υπογραμμίζοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη να μεσολαβήσει για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ρωσία προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση και «να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της βίας και μια ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου. «Η ισραηλινή πλευρά ενημερώθηκε για τα κύρια σημεία των τηλεφωνικών επαφών που έγιναν νωρίτερα σήμερα με τους ηγέτες της Παλαιστινιακής Αρχής, της Αιγύπτου, του Ιράν και της Συρίας», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ο Πούτιν εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την «καταστροφική αύξηση» του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Γάζα και για ενδεχόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «περιφερειακό πόλεμο».

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν εξέφρασε την «εντονότατη ανησυχία του απέναντι στην κλιμάκωση των ευρείας κλίμακας εχθροπραξιών, που συνοδεύεται από την καταστροφική αύξηση του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας», κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τους ηγέτες του Ιράν, της Αιγύπτου, της Συρίας και της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι ηγέτες εξέφρασαν ομόφωνα την ανάγκη «άμεσης κατάπαυσης του πυρός και την επίτευξη ανθρωπιστικής εκεχειρίας ώστε να παρασχεθεί επειγόντως βοήθεια σε όλους όσοι χρήζουν ανάγκης», πρόσθεσε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωση. Οι ομόλογοι του Πούτιν «υπογράμμισαν τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και την ανάγκη άρσης του αποκλεισμού για την επείγουσα προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων και άλλων ζωτικής σημασίας αγαθών».

«Σοβαρές ανησυχίες εκφράστηκαν και ως προς την πιθανότητα η σύγκρουση να εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο», πρόσθεσε επίσης το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να «συντονίσει τις προσπάθειες με όλους τους εποικοδομητικούς εταίρους ώστε να τερματιστούν το συντομότερο δυνατό οι εχθροπραξίες και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση», και μέσω του σχεδίου απόφασης που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ από τη Ρωσία, που στοχεύει στην επίτευξη «άμεσης, ισορροπημένης και μη πολιτικοποιημένης ανθρωπιστικής εκεχειρίας».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε άλλη μια φορά ότι η βιώσιμη διευθέτηση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης προϋποθέτει την “ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους”.

Η Ρωσία διατηρεί κατά παράδοση καλές σχέσεις τόσο με τις ισραηλινές όσο και με τις παλαιστινιακές αρχές, καθώς και με αρκετούς περιφερειακούς παράγοντες όπως η Συρία, η Αίγυπτος και το Ιράν. Είναι επίσης μέλος του Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή – μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ – που συγκροτήθηκε για να έχει μεσολαβητικό ρόλο στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η Γάζα αντιμετωπίζει μια «επικείμενη» κρίση δημόσιας υγείας, καθώς ο θύλακας ξεμένει από νερό. Η περιορισμένη ποσότητα του διαθέσιμου νερού δημιουργεί μια απελπιστική κατάσταση, καθώς κινδυνεύει άμεσα η ζωή περισσότερων από 3.500 ασθενών σε 35 νοσοκομεία που βρίσκονται στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε ο ΠΟΥ μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X. Ο οργανισμός ζήτησε επίσης «απρόσκοπτη» πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι δρομολογεί μια επιχείρηση ανθρωπιστικής αερογέφυρας για να μεταφέρει σωτήριες προμήθειες στη Γάζα. «Οι δύο πρώτες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα, μεταφέροντας ανθρωπιστικό φορτίο από τη UNICEF, συμπεριλαμβανομένων ειδών στέγασης, φαρμάκων και κιτ υγιεινής», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Ε.Ε..

Η επιχείρηση αερογέφυρα θα αποτελείται από πολλές πτήσεις προς την Αίγυπτο, όπου οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που θα πάνε στη Γάζα θα παραλάβουν τις προμήθειες έκτακτης ανάγκης.

Η Ε.Ε. τριπλασίασε επίσης την ανθρωπιστική της βοήθεια προς τη Γάζα σε περισσότερα από 75 εκατομμύρια ευρώ αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα κονδύλια διοχετεύονται μέσω επιλεγμένων ανθρωπιστικών εταίρων της Ε.Ε. επί τόπου, όπως οργανισμοί του ΟΗΕ, διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και η οικογένεια του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

Ο Janez Lenarčič, επίτροπος της Ε.Ε. για τη διαχείριση κρίσεων, δήλωσε ότι τα εμπόλεμα μέρη είναι υποχρεωμένα να διασφαλίσουν την ανθρωπιστική πρόσβαση στους αμάχους σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. «Μόλις οι προμήθειες φθάσουν στη Γάζα, είναι επιτακτική ανάγκη οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας να είναι σε θέση να κάνουν το έργο τους, το οποίο είναι να παραδώσουν βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη και να σώσουν ζωές», δήλωσε ο Lenarčič. «Πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού ώστε να μεταφέρει αυτές τις προμήθειες στους ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη χωρίς κανένα εμπόδιο».

Η Αίγυπτος δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ δεν συνεργάζεται με την παράδοση βοήθειας στη Γάζα και την εκκένωση των κατόχων ξένων διαβατηρίων μέσω της μοναδικής εισόδου που δεν ελέγχει πλήρως, με αποτέλεσμα εκατοντάδες τόνοι προμηθειών να έχουν κολλήσει.

Το Κάιρο λέει ότι το πέρασμα της Ράφα, ένα δυνητικά ζωτικής σημασίας άνοιγμα για τις απεγνωσμένα αναγκαίες προμήθειες στον πολιορκημένο από το Ισραήλ παλαιστινιακό θύλακα, δεν είναι επισήμως κλειστό, αλλά κατέστη μη λειτουργικό λόγω των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην πλευρά της Γάζας.

Καθώς οι βομβαρδισμοί και η πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ έχουν ενταθεί, τα 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι της περιοχής έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ωθώντας τις υπηρεσίες υγείας και ύδρευσης στα πρόθυρα της κατάρρευσης, ενώ τα καύσιμα για τις γεννήτριες των νοσοκομείων έχουν εξαντληθεί.

