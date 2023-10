Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε απόψε στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς στο κέντρο των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με αναφορές βελγικών μέσων ενημέρωσης, αναφέρεται ότι και τα δύο θύματα φορούσαν σουηδικές ποδοσφαιρικές φανέλες, ενόψει του προκριματικού αγώνα της χώρας για το Euro με το Βέλγιο απόψε στην πρωτεύουσα.

Τα μέσα ενημέρωσης πρόβαλαν βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media και έδειχναν έναν άνδρα να πυροβολεί αρκετές φορές κοντά σε ένα σταθμό χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο όπλο. Οι βελγικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί δήλωσαν ότι τα δύο θύματα ήταν Σουηδοί.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ilse Vande Keere δήλωσε ότι οι αστυνομικοί έφτασαν σύντομα στο σημείο και απέκλεισαν την γειτονιά. Η ίδια αρνήθηκε να διευκρινίσει τις συνθήκες των πυροβολισμών.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε μια περίοδο αυξημένης επαγρύπνησης που συνδέεται με τον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ο οποίος έχει αυξήσει την ένταση σε πολλά ευρωπαϊκά έθνη.

Ο ένοπλος φέρεται να φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

#BREAKING #Belgium #Bruxelles At least two dead following shooting in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/IgSND3c3Lu

— The National Independent (@NationalIndNews) October 16, 2023