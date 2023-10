Βίντεο ομηρίας με μία νεαρή γυναίκα που απήχθη από ισραηλινό μουσικό φεστιβάλ δημοσίευσε η Χαμάς ενώ ο στρατός του Ισραήλ κάνει λόγο για προπαγάνδα.

Το βίντεο της 21χρονης Mία Σεμ είναι το πρώτο που δίνει στη δημοσιότητα η Χαμάς και στο οποίο εμφανίζεται κάποιος αππό τους δεκάδες ομήρους που έχει συλλάβει μετά την έναρξη μιας διασυνοριακής επίθεσης στο Ισραήλ πριν από εννέα ημέρες. Η νεαρή κοπέλα φαίνεται να νοσηλεύεται για τραυματισμό στο χέρι και να μιλά στην κάμερα.

Το βίντεο 60 δευτερολέπτων, το πρώτο που κυκλοφόρησε η ομάδα για να δείξει κάποιον από τους ομήρους – ξεκινά με την 21χρονη Σεμ, να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη για μια πληγή πάνω από τον δεξιό της αγκώνα, ενώ ένα άτομο που δεν φαίνεται στην κάμερα δείχνει το χέρι της να είναι τυλιγμένο σε επιδέσμους.

Τα επόμενα πλάνα είναι της νεαρής κοπέλας, η οποία εξαφανίστηκε από το χώρο ενός μουσικού φεστιβάλ όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 260 άνθρωποι, μιλώντας απευθείας στην κάμερα στα εβραϊκά. Η κοπέλα λέει: «Είμαι η Μάγια Σαμ, είμαι 21 ετών από τη Σοχάμ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Γάζα. Επέστρεψα νωρίς το πρωί του Σαββάτου από ένα πάρτι στην περιοχή Σντερότ. Τραυματίστηκα σοβαρά στο χέρι. Με έφεραν στη Γάζα και με μετέφεραν στο νοσοκομείο εδώ για τρεις ώρες. Με φρόντισαν και μου παρείχαν φαρμακευτική αγωγή. Σας ζητώ απλώς να με φέρετε πίσω στο σπίτι μου το συντομότερο δυνατό, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στα αδέλφια μου. Σας παρακαλώ, πάρτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό».

#IsraelGazaWar | Hamas’ first hostage video: Franco-Israeli woman abducted from the Supernova Sukkot music festival in Kibbutz Re’im

Updates: https://t.co/gdGYPUclMJ pic.twitter.com/XMZPm9VxC2

— NDTV (@ndtv) October 17, 2023