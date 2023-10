Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ύποπτος για την τρομοκρατική επίθεση με 2 νεκρούς στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο εξουδετερώθηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε περιοχή των Βρυξελλών και είναι πιθανό να είναι ο Λασουέντ Αμπντεσλάμ. Ο άνδρας φέρεται να συνελήφθη κοντά στο κτίριο στο Schaerbeek, αφού πρώτα πυροβολήθηκε στο στήθος από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την υπουργό Annelies Verlinden, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους καθώς ο άνδρας ήταν ακόμα οπλισμένος.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία για το ότι είναι ο δράστης. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το τελευταίο γνωστό σπίτι του ατόμου, το οποίο ερευνήθηκε χθες το βράδυ.

Όπως μεταδίδει το RTBF, στο σημείο των ερευνών βρέθηκαν αρκετά όπλα. Κάποια φέρονται να βρέθηκαν σε κοντινό πάρκο. Η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου επιβεβαιώνει ότι βρέθηκε ένα όπλο που μοιάζει με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση όταν ο Τυνήσιος τρομοκράτης που ήταν εδώ και χρόνια προς απέλαση και καταζητούνταν από τις αρχές καθώς είχε κατηγορηθεί για βαριά αδικήματα, δολοφόνησε εν ψυχρώ δύο Σουηδούς τουρίστες και τραυμάτισε βαριά έναν ακόμη, σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας. Οι Βρυξέλλες βρίσκονταν από χθες μετά την επίθεση σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού καθώς ο δράστης διέφυγε με μηχανάκι και είχε εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Το βίντεο της επίθεσης:

Σύμφωνα με τη βελγική τηλεόραση, ο δράστης είναι ο Λασουέντ Αμπντεσλάμ, 45 ετών, Τυνησιακής καταγωγής, κάτοικος Βρυξελλών. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο δράστης δηλώνει μέλος του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ). Ο ίδιος είπε ότι πυροβόλησε δύο άτομα «για να εκδικηθεί για τους μουσουλμάνους» και να δείξει ότι «ζούμε και πεθαίνουμε για τη θρησκεία μας».

Αναλυτικά το μήνυμα του δράστη:

«Με ισλαμικούς χαιρετισμούς, Αλλάχου Άκμπαρ. Ονομάζομαι Αμπντεσαλέμ αλ Γκιλάνι και πολεμώ για τον Αλλάχ. Ανήκω στο Ισλαμικό Κράτος. Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισούμε όσους μας μισούν. Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν. Δόξα στον Αλλάχ. Ο αδερφός σας πήρε εκδίκηση για λογαριασμό των μουσουλμάνων. Έχω σκοτώσει τρεις Σουηδούς, μέχρι στιγμής. Δόξα στον Αλλάχ. Τρεις Σουηδούς, ναι. Σε εκείνους που έβλαψα, ας με συγχωρήσουν. Κι εγώ τους συγχωρώ όλους. Ειρήνη υμίν», αναφέρει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Voici ce que déclare dans une vidéo le probable terroriste de #Bruxelles :

« Salutation islamique Allah Akbar.

Je m’appelle Abdesalem Al Guilani et je suis un combattant d’Allah. Je suis de l’Etat islamique. On aime qui nous aime et on hait qui nous hait.

Nous vivons pour notre… pic.twitter.com/hmjSq7HWBr

