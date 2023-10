Η οργάνωση Defense for Children International (DCI) δήλωσε ότι «οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει ένα παιδί από την Παλαιστίνη περίπου κάθε 15 λεπτά από τότε που οι Ισραηλινοί ξεκίνησαν τις αεροπορικές επιθέσεις τους».

Ορισμένα θύματα είναι ακόμη παγιδευμένα στα συντρίμμια. Τουλάχιστον 1.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στη Γάζα.

«Οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου δεν θα επηρεάσουν μόνο τα θύματα που έχουμε χάσει, μερικά από τα οποία είναι ακόμη παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια των σπιτιών τους, και όχι μόνο τις κατοικημένες περιοχές που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, συμπεριλαμβανομένων των δικών μας σπιτιών, αλλά ο ψυχολογικός αντίκτυπος σε εμάς τους πολίτες και τα παιδιά μας θα είναι καταστροφικός», δήλωσε ο Μοχάμαντ Αμπού Ρουκμπέχ, επικεφαλής ερευνητής πεδίου στη Γάζα στο παράρτημα της DCI στην Παλαιστίνη.

Οι αριθμοί θανάτων και τραυματισμών που παρέχονται από το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα αφορούν μόνο άτομα που εισάγονται σε νοσοκομεία, επομένως τουλάχιστον 1.000 επιπλέον Παλαιστίνιοι εκτιμάται ότι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, γεγονός που καθιστά τον πραγματικό αριθμό νεκρών πολύ μεγαλύτερο.

Την ίδια ώρα ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Γάζα αυξήθηκε σε 2.837.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων έχει ανέλθει σε 2.837 μετά τους ολονύχτιους βομβαρδισμούς που συγκλόνισαν τη νότια πλευρά της Λωρίδας.

Παράλληλα, ραγίζει καρδιές το γεγονός ότι ορισμένοι γονείς γράφουν τα ονόματα των παιδιών τους στο χέρι τους, προκειμένου εάν σκοτωθούν από βομβαρδισμό να είναι σε θέση να αναγνωριστούν.

Στο άκουσμα αυτής της είδησης, ξεκίνησε ένα κύμα συμπαράστασης από μαθητές σε διάφορα σημεία του κόσμου.

Palestinians are now writing their names on their hands so that they won’t be just numbers if they are killed in bombings in #Gaza

Students at @uniofgalway decided to join them in solidarity during a lunchtime protest today @ipsc48#Galway 🇱🇻#Ireland 🇮🇪#IsraelGazaWar 💔💔 pic.twitter.com/BapunRmsZu

— Ciaran Tierney (@ciarantierney) October 16, 2023